Sp. 2 Andria-Canosa, Fareambiente: «Sistematica violazione del divieto di transito ai mezzi pesanti»

Ancora sulla sp.2 Andria-Canosa, oggetto di recenti sopralluoghi istituzionali dopo una serie di incidenti che l'hanno interessata: a scrivere è il Vice Presidente del Laboratorio Verde di Fareambiente, Vincenzo Mattana.

«Quello che si nota spesso percorrendo la strada cantierizzata S.P. 2 ex 231, Andria- Canosa di P., al di là della speditezza dei lavori in corso, è la sistematica violazione dell’ordinanza di divieto di transito vigente per gli automezzi pesanti, che si ritrovano a percorrere regolarmente il tratto di strada interessato dai lavori, creando non pochi problemi sia alla sicurezza della circolazione veicolare che per gli automezzi impegnati nei lavori stradali in corso, contribuendo con il loro passaggio a pieno carico anche a dissestare le complanari, inadatte a sopportare “il peso” di tale traffico pesante e ingombrante.

La pericolosità legata al loro transito, aumenta soprattutto in corrispondenza dei tratti della complanare a doppia circolazione stante le ridotte dimensioni. Pericolosità che si aggrava soprattutto quando ad incrociarsi sono due automezzi pesanti arrivando addirittura a sfiorarsi e, in qualche caso, costretti a fermarsi precauzionalmente. Tutto questo non è tollerabile e denota come le ordinanze vigenti vengano sistematicamente violate, con buona pace di tutti.

Per queste ragioni, è necessario che gli enti preposti esercitino un maggiore controllo al riguardo non solo per un fatto legato alla sicurezza della circolazione stradale degli autoveicoli, ma anche per evitare il rapido deterioramento dell’asfalto, accentuato dal transito dei pesanti autotreni in barba alle ordinanze vigenti».