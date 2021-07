Feste Patronali, Montaruli: «Incontri con i Sindaci della Bat, attendiamo Andria»

Frenetica l’attività sindacale di CasAmbulanti e Unibat nei comuni della Provincia Barletta Andria Trani. Dopo le interlocuzioni con il Prefetto Valiante, la riunione in Prefettura con Sindaci e Vescovi e lo svolgimento della Festa Patronale a Barletta, della Madonna del Carmelo a Canosa di Puglia, si continua con l’organizzazione logistica e la programmazione dei prossimi eventi pubblici su aree pubbliche negli altri comuni del territorio.

Savino Montaruli dichiara: «Ripresa difficile e irta di ostacoli, soprattutto di pregiudizi che stiamo demolendo con la forza della volontà e la capacità di essere interlocutori seri e preparati. Dopo il “la” dato da Cannito con la Festa Patronale a Barletta, lunedì 19 luglio incontreremo altri sindaci. Alle ore 12,00 due importantissimi incontri, in contemporanea, con il sindaco del comune di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, fortemente intenzionato a dare un segnale di vicinanza agli ambulanti fermi da oltre un anno e mezzo, e con l’Amministrazione comunale di Bisceglie, dove sarò personalmente presente, che ha invitato presso il Suap del Comune, in via prof. Mauro Terlizzi, 20 i Rappresentanti delle Associazioni maggiormente Rappresentative della città e del territorio quindi Confesercenti, Confcommercio, CasAmbulanti, oltre al Presidente della Commissione Diocesana Feste Patronali, al Dirigente della Polizia Locale e Protezione Civile, Sindaco ed Assessora alle Attività Economiche avv. Lorusso.

Un’altra settimana che si preannuncia ricca di impegni istituzionali quindi un segnale fortissimo tanto atteso da una Categoria allo stremo delle proprie energie ma che non molla e continua a lottare, anche contro il pregiudizio e l’incapacità di certe amministrazioni che trovano più facile sopprimere che costruire assumendosi la responsabilità di governare, come accaduto nella città di Andria per alcune feste pregresse.

Attesa quindi per la situazione più delicata cioè quella di Andria dove, dopo l’incontro con l’assessore Troia e il presidente del consiglio comunale Vurchio, ad horas dovrebbe giungere la convocazione della Sindaca Giovanna Bruno per la ripartenza delle Feste a Montegrosso ad agosto e ad Andria a settembre con la grande Festa Patronale di San Riccardo».