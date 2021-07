Espurgo pozzi neri, in pagamento i contributi comunali

Il Settore Finanziario comunica che sono in pagamento i contributi comunali 2018 e 2019, relativi all’espurgo dei reflui civili in favore di cittadini che dimorano in abitazioni non allacciate alla pubblica fognatura.

Gli aventi diritto possono riscuotere i contributi presso tutte le filiali andriesi di Banca Intesa-Sanpaolo, secondo il seguente calendario: