"La rete di Comunità" per vincere le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

"La rete di Comunità": vincere le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza P.N.R.R. Si intitola così l'evento in programma mercoledì 28 luglio '21, alle ore 18,30 presso "Matera Prima", ad Andria, corso Cavour 150.



Promuovono il meeting le associazioni: Onlus Amici per la Vita, Associazione imprese del PIP di Andria, Cna -Confederazione Nazionale Artigianato, la Confesercenti, l'Associazione Le Amiche per le Amiche, l'Associazione Ragionieri e Commercialisti, la Confcommercio e l'Unione commercio Unibat.



Prevista la partecipazione della Sindaca di Andria, Presidente della Provincia, Presidente del Consiglio Comunale di Andria, Consiglieri Regionali del territorio, Associazioni di impresa, professionali e sociali. L'evento, rivolto a imprenditori, professionisti, start up, operatori del turismo, operatori del sociale e cittadini, è finalizzato a costruire una rete di idee, imprese e istituzioni per progettare, innovare e sviluppare il territorio, al fine di vincere la sfida del Recovery Plan.



«Le opportunità, le sfide, le speranze e il lavoro per attuare, nella nostra comunità, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono irripetibili: discuteremo del progetto di promozione di una Rete della Comunità, proponendo finalità, composizione, programma di azione. Nelle esperienze più avanzate la reti di comunità organizza un partenariato sociale ed economico a partecipazione pubblica e privata, per elaborare progetti, candidature di soggetti del territorio, costituire reti, sostenere imprese e professionisti, supportare nei progetti, specie innovativi, gli Enti Pubblici singoli e /o associati».