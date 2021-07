Vigilanza ambientale e randagismo, il comune chiama a raccolta le associazioni di volontariato

Il Comandante della Polizia Locale di Andria ha pubblicato un avviso con il quale si chiede alle associazioni del terzo settore di supportare l'amministrazione comunale nella vigilanza ambientale e nella lotta al randagismo.

Le attività che andranno a svolgersi sono:

diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali;

concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente;

effettuare un costante monitoraggio e controllo del territorio al fine di prevenire e accertare violazioni in materia ambientale;

partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento delle Autorità competenti, ad interventi in caso di emergenze di carattere ambientale;

sensibilizzare la cittadinanza sul possesso responsabile degli animali d’affezione e nelle attività di riduzione del fenomeno del randagismo e dell’abbandono di animali;

prevenire i comportamenti illeciti relativi alla gestione degli animali da compagnia;

coadiuvale le autorità competenti nell’attività di contrasto al randagismo.

Possono partecipare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Andria; statuto dell’Associazione che preveda finalità nell’ambito della tutela ambientale; possesso dei requisiti di moralità professionale; essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari; avere sede legale, o sede distaccata, nel territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Per le attività non è previsto alcun rimborso e le spese sostenute sono a carico dell'organizzazione di volontariato.

A intervenire sulla pubblicazione dell'avviso è l'assessore al ramo, Pasquale Colasuonno: «per la vigilanza ambientale e la lotta al randagismo abbiamo bisogno dell’aiuto delle associazioni.

È per questo motivo che il comandante della Polizia Locale ha emanato un avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni d’interesse di associazioni che vogliano aiutare la Polizia Locale. C’è tempo fino al 31 luglio per candidarsi e tutte le info per farlo sono sul sito del Comune.

Le associazioni fanno già tanto su questi temi e senza di loro sarebbe molto molto peggio. Eppure su questi temi, che sono temi di civiltà, c’è bisogno di una mobilitazione generale, dunque più siamo, meglio è.

Chi vuole e può si faccia avanti».