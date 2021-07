Operativa da ieri la Questura di via Indipendenza

Da ieri la città non ha più il commissariato bensì la Questura che è operativa in via Indipendenza. Dopo anni di battaglie, tra avvii e rinvii dei lavori, arriva la tanto attesa operatività della struttura che auspichiamo poss aportare più sicurezza in città e nella sesta provincia pugliese.

L'inaugurazione della Questura resta programmata per la giornata di martedì 27 luglio, alle ore 10, alla presenza del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana.

Un presidio di sicurezza tanto atteso da anni diventa dunque realtà a beneficio dell'intero territorio provinciale.