Alla dott.ssa Asfaldo, segretaria generale presso il Comune di Andria, giunge l'encomio del segretario straordinario uscente, il dott. Gaetano Tufariello, per «l'eccellente lavoro svolto quale Segretario Generale dell'Ente, Responsabile Anticorruzione e Traspoarenza e Dirigente ad interim di Settore strategico e complesso, per la competenza e la professionalitàdimostrata nel dare impulso alla complessa attività dell'ente in grave situazione di riequilibrio finanziario pluriennale e l'impegno profuso e le capacità di relazione dimostrate nel coordinare i dirigenti e la struttura favorendo un agire sinergico e soluzioni organiche di complesse problematiche per l'abnegazione e la generosità non comuni dimostrate per supportare al meglio la gestioen commissariale, infine per il rispetto totale della imparzialità e della cura dell'interesse pubblico che ha sempre guidato la sua azione. Nel corso del lungo mandato, ho constatato, con orgoglio, come Ella abbia svolto al meglio con grande spirito di sacrificio e senso del dovere, nonché con efficienza e massima dedizione, il lavoro assegnatoLe. Caratteristiche queste che potranno e dovranno essere poste a fondamento dell'operato amministrativo nel rispetto del dovuto rigore e che si aggiungono alle qualità umane di affidabilità e cortesia, che rendono lodevole l'attività di pubblico dipendente quotidianamente prestata per il comune di Andria, in un clima di collaborazione e condivisione per l'0intera collettività locale. Si dispone che il predetto encomio venga conservato nel fascicolo personale.»

A darne notizia la Sindaca di Andria, l'avv. Giovanna Bruno: «Ho ricevuto dal dott. Gaetano Tufariello, già commissario della nostra città, l'encomio solenne per la segretaria generale, la dott.ssa Brunella Asfaldo. Con emozione ho condiviso le motivazioni di tale conferimento con tutto il consiglio comunale, durante l'ultima adunanza.

La dott.ssa Asfaldo è persona di correttezza e serietà che mi hanno sin da subito impressionato, tanto da averle chiesto insistentemente di proseguire il suo lavoro presso il nostro ente. È persona di garanzia, considerata la sua esperienza ultradecennale in tanti comuni, in giro per l'Italia. Persona preparata, discreta e orientata sempre a linearità delle azioni e rispetto rigoroso della legge».