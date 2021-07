Ex carcere mandamentale, i residenti: «Situazione incresciosa, il comune intervenga»

«Sono trascorsi oltre due mesi da quando abbiamo presentato l’ultima segnalazione al Comune di Andria, ma i residenti del Quartiere Santa Maria Vetere continuano a lamentare l’assenza di qualsivoglia intervento di pulizia e sanificazione dell’Ex Carcere Mandamentale.

Una richiesta rimasta, come le precedenti, del tutto inevasa alla quale non è seguita alcuna risposta da parte degli Uffici Comunali competenti. Nel frattempo la struttura è invasa da erbe infestanti e rifiuti d'ogni genere rappresentando un vero e proprio pericolo per la salute dei residenti.

Nella nota inviata al Comune, fu chiesto di intervenire con azioni rapide per rimuovere le piante infestanti e i rifiuti presenti nel cortile della struttura. Questi ultimi sono gli scarti della bonifica effettuata qualche anno fa e non ancora rimossi e smaltiti.

A questo punto la domanda sorge spontanea: Chi sovrintende questi lavori?

Da anni ormai non vengono eseguiti i lavori di disinfestazione e bonifica dell’Ex Carcere Mandamentale e tale situazione rende insalubre sia l’aria che i luoghi prospicienti la stessa struttura, densamente abitati.

Furono inviate per due anni consecutivi le richieste, prima che la stagione estiva cominciasse, ma ad oggi non è giunto alcun riscontro. Si sarebbe preferita una risposta, anche negativa, al totale disinteresse.

I Cittadini, perciò, chiedono un intervento diretto del Sindaco affinché si programmino e realizzino subito operazioni di pulizia, bonifica e sanificazione dei luoghi tenuto conto che il caldo torrido di queste settimane provoca la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e la proliferazione di insetti d'ogni tipo e di animali infestanti».