Gli auguri a don Gianni Massaro dall'AIMC e Unitre

«L'Unitre di Andria ha accolto con immensa gioia la nomina di don Gianni Massaro a vescovo di Avezzano.

Don Gianni - commenta la presidente Maria Rosaria Inversi - è sempre stato presente per l'associazione. Con lo stile che lo connota, improntato all'umiltà e alla dolcezza, ha partecipato alla nostra vita sociale in modo costruttivo.

La presidente e tutti i soci sono sicuri che si farà apprezzare dai suoi nuovi fedeli. Augurandogli ogni bene, lo salutiamo con immensa stima e tanto affetto».

A don Gianni giungono anche gli auguri dell'AIMC - Associazione nazionale maestri cattolici

«Con grande gioia ed emozione abbiamo accolto la notizia della nomina a Vescovo della diocesi di Avezzano di don Gianni Massaro, assistente spirituale della nostra associazione dal 1995 - commenta la dirigente scolastica Francesca Attimonelli - . Per 26 anni ininterrottamente don Gianni è sempre stato per tutti noi un riferimento costante. L’attenzione alla persona, la competenza, l’interesse per il mondo della scuola nei vari aspetti educativi, la disponibilità verso tutti, l’equilibrio oltre alla sua umanità ci hanno consentito, in questi anni, di sentirlo sempre vicino ad ognuno di noi, nella varie fasi dei nostri percorsi personali e professionali.

Interagire con don Gianni è stato sempre costruttivo; la sua disponibilità costante, nonostante i numerosi impegni. La sua presenza un dono grande per l’associazione. Siamo certi che continuerà il suo ministero con la stessa passione che ha contraddistinto il suo percorso sacerdotale qui ad Andria, fra tutti noi. Buon cammino, don Gianni!»