Era il 25 aprile del 1987 quando in forma solenne mettemmo la prima pietra per la costruzione di una scuola in via Indipendenza, chiudendo con fatica un contenzioso che durava da tempo immemorabile. La scelta di fare l’appalto in concessione per i 32 miliardi del decreto Falcucci, oltre che dalla esperienza fatta in qualità di assessore alla programmazione alla provincia di Bari, fu determinata anche dalle pastoie burocratiche nelle quali era finita quella costruzione. Quel giorno fu una doppia festa di Liberazione. Con la concessione chi vinceva doveva fornirci gli edifici agibili senza ulteriori aggravi di spesa e nei tempi previsti oltre che con le caratteristiche del bando. In questo modo riuscimmo a garantire ad Andria in meno di due anni tutti e dieci gli edifici scolastici. Un contenzioso “artefatto” fu sollevato dalla ditta, contenzioso che io respinsi al mittente e che dopo di me invece accettarono per stabilizzare la nuova amministrazione. Ma quel contenzioso non impedì la consegna delle scuole, anche se si è chiuso con l’amministrazione Giorgino con un compromesso al ribasso a dimostrazione della sua incoerenza con il bando di gara.

Quando nel 3000 si scaverà sotto quell’edificio si troverà una bottiglia in un blocco di cemento con il mio nome. A tutti coloro che parteciparono a quella manifestazione volli distribuire un volumetto con il testo della Costituzione, per suggerire che è nella Costituzione il codice genetico del popolo italiano nato dal bagno di sangue della resistenza. Le scuole, le forze dell’ordine, l’apparato burocratico degli uffici pubblici devono solo aiutare ad applicare quei dettami.

Ora quell’edificio, ampliato, ammodernato e adattato alle nuove funzioni, vede finalmente la luce mettendo fine ad altre traversie durate altri 34 anni. Con la costruzione delle scuole di allora la copertura delle esigenze scolastiche era completa se non sovrabbondante. Quindi benvenuta Questura.

Se qualcuno oggi pensasse che con la presenza della questura la micro e macro criminalità sia destinata a scomparire, farebbe un sogno che forse non si realizzerà (volesse il cielo fosse così facile). La premessa per uno sviluppo ordinato della città è che il popolo si consideri comunità e quindi avverta il bisogno di rispettare le persone che ne fanno parte e anche le cose che a ciascuno appartengono. É su questo terreno che si giocherà per noi nei prossimi anni la ripartenza vera di cui tanto si parla. E qui scatta la esigenza della reciproca credibilità: il popolo deve sapere che le autorità (civili, burocratiche, culturali e la forza pubblica) hanno intenzione di fare sul serio e quindi di essere affidabili; viceversa le stesse citate autorità devono sapere che il popolo andriese ha una storia fatta di serietà e quindi ha bisogno di sentirsi tutelato e garantito per esprimere il meglio di se stesso. Che ognuno faccia la sua parte con scrupolo e serietà.

Solo così di Andria non andrà sui giornali la cronaca nera bensì l’appetibilità delle sue ricchezze artistiche, la bontà della sua produzione agricola e artigianale, la civiltà del suo popolo e il calore accogliente dei suoi cittadini.