Revisione dinamica delle liste elettorali

Il Sindaco rende noto che, dal 30 luglio al 5 agosto 2021, saranno depositate, presso la Segreteria Comunale e, ai fini dell’accesso da parte della cittadinanza, c/o l’Ufficio Elettorale, (Palazzo Uffici - piazza Trieste e Trento), le decisioni relative alle variazioni nelle liste elettorali e gli elenchi in formato digitale degli elettori per i quali sono state disposte variazioni nelle liste elettorali, effettuate ai sensi dell’art. 32, comma 1, nn.4 e 5 del D.P.R. 20 marzo 1967, n.223, unitamente all’elenco degli elettori iscritti.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione.

Avverso le deliberazioni adottate dall’Ufficiale Elettorale comunale, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso alla Commissione Elettorale Circondariale, con le modalità di cui all’art.20 del T.U. n. 223 citato, entro e non oltre il 10 agosto 2021.

La presente pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti degli interessati.