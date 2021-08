E l'edilizia scolastica? La denuncia: «Nulla si dice del plesso "Jannuzzi" chiuso da 19 anni»

Mentre i giorni estivi più caldi sono arroventati anche dal dibattito sul dimensionamento scolastico, con l'amministrazione comunale in procinto di inviare all'Ufficio Scolastico regionale i documenti per riorganizzare le aggregazioni degli istituti scolastici andriesi, a circa un mese e mezzo dalla futura riapertura delle scuole c'è chi sottolinea le urgenze da "sistemare" in vista del rientro in classe.

Rosa Porro, insegnante nonché presidente del consiglio d’istituto dell'I.C. "Jannuzzi - Di Donna", interviene nel dibattito relativo al dimensionamento scolastico per sottoporre all’attenzione dell’amministrazione comunale la questione relativa all’edilizia scolastica: «Si parla tanto di dimensionamento scolastico ma nulla è dato sapere sull’edilizia scolastica. Si parla della rete scolastica e di numeri di alunni ma nulla si dice del plesso "Jannuzzi" chiuso da 19 anni. Chiediamo, nello specifico, a che punto è l’iter per la riqualificazione dell’edificio Jannuzzi che, ricordiamo, come si evince dalle cronache giornalistiche, dopo l’approvazione del progetto definitivo attende la gara di appalto, ci si augurava una procedura spedita e senza intoppi burocratici al fine di riqualificare l'edificio e l'intero quartiere che lo ospita, dando risposte alle tante richieste dei residenti che hanno subito il degrado e l'abbandono in questi anni».

Ricordiamo che tutto ebbe inizio circa 15 anni fa, precisamente nel 2002, quando in seguito al terremoto di San Giuliano di Puglia che causò la morte di oltre 20 bambini, la Jannuzzi fu chiusa poiché l’edificio non fu più ritenuto agibile. Tutte le classi vennero trasferite in altre sedi, in particolare presso la "Aldo Moro", che ha dovuto man mano cedere spazi per far fronte all'aumento della popolazione scolastica. Nel 2017 il finanziamento destinato alla nostra città con il bando "Centrare le periferie" aveva assegnato alla ristrutturazione dell’edificio scolastico Jannuzzi circa 3 milioni di euro per un sistema di opere che prevede il ripristino della funzionalità dell’edificio stesso e la revisione delle finiture e degli impianti, oltre all’adeguamento alle sopravvenute normative di settore, nei limiti di compatibilità con l’edificio esistente e la sua conformazione, fatte salve le modifiche dovute all’aumento della efficienza strutturale. Tra gli ultimi passi burocratici, ci dovrebbe essere la gara d'appalto per l’aggiudicazione dei lavori da una base d’asta ribassata di 2.371.887,09 euro.



Ma torniamo ai numeri e ai disagi che l’I.C. "Jannuzzi - Di Donna" denuncia: «Abbiamo una popolazione di scuola primaria di 600 alunni circa "stipati" in un unico plesso (A. Moro), quando in realtà gli altri comprensivi ne contano almeno due nonostante una media di popolazione scolastica che si aggira ai 400 alunni (ne è un esempio l’I.C. Imbriani-Salvemini che conta un plesso di scuola primaria nel quartiere di San Valentino e un altro in Piazza Caduti sul Lavoro ndr). Per giunta, l’I.C. "Jannuzzi-Di Donna" è sprovvisto di adeguate palestre: gli alunni della scuola secondaria di primo grado "Mons. Di Donna" sono costretti a raggiungere il plesso "A. Moro" e fare lì educazione fisica. Nelle strutture dell’I.C. "Jannuzzi-Di Donna" sono stati recuperati tutti gli interspazi, le aule, ma adesso non è più possibile sacrificarsi ulteriormente alla luce dell’emergenza sanitaria che richiede spazi confortevoli e soprattutto sicuri».