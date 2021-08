Multiservice, Osa-Usb: «Oggi più che gridare serve trovare soluzioni»

Ancora sulla Multiservice, in una nota a firma dell'Unione Sindacale di Base e dell'Organizzazione Sindacale Autonoma.

«In questi mesi non abbiamo mai nascosto le difficoltà e le problematiche legate al futuro della Multiservizi del Comune di Andria. Difficoltà che, anche il meno attento, sa che sono legate alle difficili condizioni economiche in cui versa il Comune. Un dissesto economico le cui responsabilità politiche sono ben chiare e non certamente riconducibili alla attuale compagine amministrativa della Città.

Oggi, però, leggere che alcune organizzazioni sindacali scoprono del disavanzo del Comune (Socio unico della Multiservice) e lo addebitano all’attuale Amministrazione, finanche addossando la stessa di licenziamenti che per nostra fornitura oggi non ci sono, ci sembra troppo.

È chiaro che il tempo a disposizione per lavorare nel trovare soluzioni e dare certezze all’azienda pubblica non è infinito. Così come, deve essere chiaro a tutti, che salvare l’Andriamultiservice non significa salvare solo le maestranze, ma salvaguardare una azienda utile e essenziale per la Comunità andriese.

Oggi più che gridare serve trovare soluzioni e ridare forza e certezza alla Multiservice. Quando sarà il momento chiameremo la politica andriese, tutta, a schierarsi e se sarà necessario non lesineremo critiche all’Amministrazione Comunale».