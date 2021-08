Sopravvissuta a un terribile cancro, fa un appello: «Fidatevi della scienza»

Una toccante testimonianza sul tema che tiene banco da mesi: la vaccinazione contro il Covid. Tra dubbi,, paure, incertezze e voglia di tornare alla normalità, dopo l'entrata in vigore del Green pass per diverse attività al chiuso, riportiamo le parole di Anita Cavallo, sopravvissuta a un terribile cancro e alla devastazione fisica che ne sarebbe conseguita, ma che ha deciso di affidarsi alla scienza. E proprio su questo si fonda il suo appello: affidarsi a ciò che dice la scienza, quella ufficiale, e mettersi alle spalle questa pandemia.

«Vi racconto - scrive in un post social - una storia vera. Anni fa un bel giorno una donna in “piena salute” si sveglia e scopre che probabilmente non le resta molto da vivere.

Dopo un peregrinaggio di medici decide che preferisce morire piuttosto che sottoporsi a un intervento che non solo non le dà la certezza di guarire, ma ammesso che fosse vissuta sarebbe stata una vita semivegetale, una "non vita".

Non si arrende e scopre che esiste un centro in Italia che opera con una tecnica innovativa (quasi sperimentale per l'epoca, ora divenuta quotidianità) ed è in contatto con il mondo per poter migliorare tutte le terapie che in seguito verranno utilizzate su scala nazionale.

Quella donna decide di operarsi e seguire le terapie sperimentali. Oggi questa donna, grazie alla scienza e alla sperimentazione, vive; tutto quello che hanno fatto sul suo corpo, la sofferenza, la paura dell’incognita sono superati.

Ora dico a tutti coloro i quali hanno delle difficoltà ad accettare un vaccino: credete nella scienza? Questa donna si, infatti si é vaccinata tranquillamente pur sapendo che poteva essere una di quelle persone a cui il vaccino poteva dare qualche problema. Si è fidata della scienza ancora una volta.

C'è qualcuno che ci ritiene degli imbecilli, ci apostrofa con diecimila epiteti che non ripeto: questa donna risponde dicendo "Codardi!"».