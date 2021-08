Corse per "Barletta lido": i "pendolari del mare" protestano contro lo spostamento della fermata

A partire dal 9 luglio scorso, in via sperimentale, le fermate "Barletta lido" degli autobus in partenza da Andria sono state spostate dal lungomare della Città della Disfida. Questo cambiamento, che ha visto le corse fermarsi presso la Timac, ha causato notevoli disagi a quanti prendono quei mezzi.

Nonostante la scritta "Barletta lido" sia ancora utilizzata come indicazione sugli autobus, la realtà è ben diversa.

Ciò ha portato gli utenti a una raccolta firme e a una richiesta di intervento alle amministrazioni di Andria e Barletta e alla Ferrotramviaria.

Nella missiva si legge: "i sottoscritti passeggeri dei pullman sulla linea Andria-Barletta Lido e ritorno lamentano il disservizio causato dall’improvvisa sospensione delle fermate lungo la litoranea di Levante, maggiormente frequentata dai passeggeri andriesi. Il servizio pullman è utilizzato nel periodo estivo, subito dopo l’apertura della stagione balneare, soprattutto da ragazzi, che hanno concluso l’a.s.; da mamme con bambini piccoli e da persone anziane che non avrebbero altri mezzi a disposizione per raggiungere la spiaggia. Questa repentina sospensione ha destato tra noi passeggeri malumori, disagi e rinunce.

Con la presente siamo qui a sollecitare chi di competenza per ripristinare il servizio spiaggia, cercando soluzioni in collaborazione con il Comune di Barletta. Certi di riscontrare una soluzione al problema, porgiamo distinti saluti".

Alla richiesta ha risposto l'Assessore alla mobilità di Andria, Pasquale Colasuonno, che ha chiesto delucidazioni alla Ferrotramviaria e all'assessore al ramo del Comune di Barletta.

La società che gestisce il servizio di trasporto ha risposto all'assessore Colasuonno riferendo che "lo spostamento delle fermate su litorale di Levante è stato richiesto al comune di Barletta a seguito alla riunione sindacale interna a Ferrotramviaria del 15 giugno 2021, dove i rappresentanti delle sigle, lamentando le difficoltà di circolazione sulle strade strette della litoranea, proponevano il trasferimento delle fermate su via Trani e via A. Vespucci. Nello specifico la situazione stradale attuale della suddetta arteria, a causa dell’elevata affluenza dei bagnanti e dei parcheggi autorizzati al margine stradale, ha portato un restringimento della carreggiata a tal punto che i nostri bus molto spesso sono costretti a strisciare contro le piante presenti sullo spartitraffico, provocando danni agli stessi.

Inoltre, l’unico stallo bus si trova in direzione dell’ex capolinea e nelle giornate domenicali, dove alcune corse sono effettuate da più bus, la salita e discesa dei passeggeri non veniva effettuata in adeguate condizioni di sicurezza, oltre al fatto che di conseguenza a tutto ciò, l’operatore era costretto ad incarrozzare i viaggiatori in maniera sbrigativa per evitare disagi al traffico veicolare. Infatti, domenica 4 luglio, alcuni nostri operatori sono stati aggrediti, oltre a subire danni ai bus, solo per perché hanno tentato di farsi strada tra i numerosissimi viaggiatori in attesa, per lo più giovani minorenni (è stata sporta anche una denuncia alle forze dell’ordine per detti accadimenti).

Si sottolinea, che durante la riunione avvenuta lo scorso 22 luglio presso il comune di Barletta, il nostro referente ha evidenziato agli organi competenti la problematica, proponendo come soluzione la possibilità di predisporre, presso il nuovo capolinea di via A. Vespucci, lo scambio dei viaggiatori con il servizio urbano, lo stesso che poi proseguirebbe sino alla succitata fermata della riviera di Levante.

Tutto ciò premesso, a parere dei nostri referenti, sino a quando sussisteranno le condizioni e le difficoltà sopra descritte, non sarà possibile accogliere la vostra richiesta".

Quindi, i disagi potrebbero essere risolti con il coinvolgimento dell'Assessore al ramo del Comune di Barletta che il suo omologo di Andria ha provato a contattare diverse volte senza ricevere alcun riscontro.

Il problema esiste ed è sotto gli occhi di tutti. Servirebbe solo un po' di buona volontà per risolverlo e per cercare soluzioni soprattutto per far fronte alle temperature di questi giorni ed evitare che le persone scelgano "lidi" di altre città.