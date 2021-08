Il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante si è recato quest’oggi in visita presso le Sale Operative delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco della provincia in vista dei controlli straordinari previsti per il fine settimana di Ferragosto.

La giornata è stata inaugurata da una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, estesa per l’occasione alla presenza dei Sindaci di Andria e Bisceglie, dei rappresentanti dei Vigili del Fuoco e della Asl e dei vertici societari di Fidelis Andria e As Bisceglie Calcio, per una verifica dell’idoneità dei rispettivi impianti sportivi in vista dell’imminente avvio dei campionati di calcio di Lega Pro e Dilettanti, alla luce delle nuove disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19.

A seguire, il Prefetto si è recato in visita presso le Sale Operative del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (a Barletta), dell’Arma dei Carabinieri (a Trani) e della Questura (ad Andria).

«La visita odierna è doverosa per esprimere gratitudine e riconoscenza e tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco per il lavoro inesauribile che stanno svolgendo in questo momento complicatissimo - ha dichiarato il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante -. Nonostante i presìdi provinciali delle Forze di Polizia siano operativi da poche settimane, si sta garantendo il massimo sforzo organizzativo, come dimostra il meticoloso e capillare piano di controlli previsto per Ferragosto, che riguarderà in particolar modo le località nelle quali si prevede una maggior presenza di visitatori, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini consentendogli di trascorrere in serenità le proprie vacanze».