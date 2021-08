Eutanasia legale, organizzati banchetti per la raccolta firme per la proposta di referendum

«Prosegue in tutta Italia la raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale. Al momento la raccolta ha raggiunto le 300.000 firme. Ma il nostro impegno non va in vacanza.

Anche ad Andria, grazie al sostegno di alcuni volontari e dell’Associazioni politica Scossa Civica, nel mese di agosto saranno avviati dei banchetti di raccolta firme. Il referendum sull’eutanasia legale in Italia vuole permettere a tutti di essere liberi di scegliere fino a che punto vivere la propria malattia e la propria sofferenza. Nel proprio Paese. Nella propria casa. Accanto ai propri cari.

I prossimi appuntamenti per i tavoli sono:

giovedì 19 agosto presso viale Crispi dalle 19.00 alle 21.00;

agosto presso dalle 19.00 alle 21.00; venerdì 20 agosto presso viale Crispi dalle 19.00 alle 21.00;

agosto presso dalle 19.00 alle 21.00; mercoledì 25 agosto presso Materia Prima (Corso Cavour, 150/B) dalle 17.30 alle 20.00.

Ricordiamo inoltre che è sempre possibile firmare presso il Comune di Andria all’ufficio elettorale in Piazza Trieste e Trento (primo piano), tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00.

Per qualsiasi altra informazione in merito alla proposta di referendum e per chiunque voglia rendersi disponibile a sostenere la raccolta firme può inviare una mail all’indirizzo andrialiberidiscegliere@gmail.com »