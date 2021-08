Tfr ai consiglieri regionali, lo sfogo di una mamma:«Ma per noi niente fondi per le borse di studio»

Una situazione comune a diverse famiglie, ma una mamma ha preso il coraggio a due mani e ci ha scritto una lettera amareggiata: la motivazione risiede nell'esaurimento, come si evince da una mail ricevuta in piena notte a Ferragosto, dei fondi regionali destinati alle borse di studio per gli studenti delle scuole superiori. Budget esaurito, fondi non sufficienti. Ma in questi giorni sembra ancora più una beffa, mentre i giornali hanno fatto luce su un emendamento al bilancio regionale, firmato a fine luglio, che assegna una buonuscita ai consiglieri regionali in senso retroattivo.

«Ma non si vergognano?» esordisce nella lettera Maria (il nome è di fantasia), mamma di uno studente di 1° superiore di Andria: «io al posto loro nasconderei la faccia nella sabbia, e non nei lidi famosi come abbiamo visto nelle foto degli incontri dei "pezzi grossi" regionali e nazionali! Noi siamo una famiglia umile, cerchiamo di tirare avanti senza chiedere nulla a nessuno, se non quello che è possibile: nel caso della borsa di studio a mio figlio, ci siamo sentiti veramente beffati nel leggere le motivazioni. Budget esaurito: ma quante altre borse si sarebbero potute finanziare con i soldi dei nostri "poveri" consiglieri regionali? E poi ci vengono a fare il predicozzo sull'abbandono scolastico, sui dati Invalsi, sulla Dad... ma loro si guardano allo specchio? Le borse di studio non ammontano a chissà che cifre, ma ci sarebbero servite per comprare qualche libro scolastico, materiale di cancelleria, insomma il necessario e non di più: e invece niente fondi. Il sorriso è davvero amaro per l'ultima frase: "Se riusciremo ad ottenere altri fondi sarà nostra premura avvisarti". Troppo gentili, davvero! Ma fatevi un esame di coscienza e pensate a ciò che togliete ai pugliesi: se avete un po' di dignità, ritirate l'emendamento e destinate a cause più urgenti quei fondi».