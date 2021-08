Mancato pagamento degli stipendi a luglio per gli autisti del 118: insorgono la Cgil e la Fials

Una storia che si ripete, purtroppo! Ed è per questo che le Organizzazioni Sindacali della Funzione Pubblica CGIL BAT e della FIALS (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità), attraverso i propri rappresentanti provinciali, rispettivamente il Coordinatore Sanità FP CGIL BAT Luigi Marzano ed il segretario FIALS Sanità BAT Angelo Somma sono dovuti intervenire per sollecitare il pagamento delle spettanze stipendiali del mese di Luglio che andrebbero erogate, contrattualmente, entro la prima settimana del mese seguente la prestazione e cioè entro il 07 agosto u.s.

“Si tratta di un sollecito urgente, che purtroppo a distanza di giorni non ha ancora sortito il suo effetto e per tale motivo siamo pronti a dichiarare lo stato di agitazione del personale dipendente della Confraternita Misericordia con la qualifica di Autista Soccorritori addetti al Servizio Emergenza Territoriale 118 in convenzione con l’Asl Bt. A tal proposito, abbiamo rappresentato il nostro disappunto, considerata la regolarità negli adempimenti da parte dell’Asl Bt datata addirittura il 6 Agosto e quindi a tutt’oggi, non si comprende il motivo di tale ritardo, soprattutto in questo particolare periodo estivo di vacanze che procura notevole disagio per Lavoratori e Loro famiglie tenuto conto che molte famiglie si devono far carico dei ritardi inerenti incombenze finanziarie quali il pagamento di rate e quote di mutui, bollette ecc. oltre alla possibilità di godere di un breve e meritato periodo di vacanze di Ferragosto seguente questo lungo e difficile periodo di pandemia e che purtroppo non sono state ottemperate proprio a causa di questo mancato pagamento; un ritardo non giustificabile e di esclusiva responsabilità della Confraternita della Misericordia di Andria a danno di Lavoratori e Loro Famiglie”.