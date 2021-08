Spettanze per i dipendenti, la replica della Misericordia: «Accuse dei Sindacati infondate»

«La Confraternita Misericordia di Andria stigmatizza e rispedisce al mittente le accuse perpetrate in una nota sindacale a firma di Luigi Marzano per la CGIL BAT ed Angelo Somma per la Fials Sanità BAT e pubblicata su codesta testata giornalistica. Tante sono le inesattezze scritte a cui purtroppo si è costretti a rispondere dopo aver già inviato nota esplicativa alla ASL BT». La replica a firma dell’intero neo magistrato della Misericordia di Andria che vuole assolutamente puntualizzare una vicenda di cui l’associazione non ha nessuna responsabilità.

«I dipendenti della Confraternita Misericordia inquadrati con la qualifica di Autista Soccorritore addetti all’emergenza territoriale del 118 sono tra le priorità dell’associazione visto che rivestono un ruolo di grande importanza per la nostra organizzazione e per il territorio. Tuttavia il ritardo di qualche giorno nella corresponsione delle spettanze di luglio nasce semplicemente da un problema non addebitabile alla Misericordia bensì all’istituto di credito dell’associazione che ha elaborato il mandato di pagamento dell’ASL BT arrivato il 10 agosto e non come erroneamente riportato qualche giorno prima. L’istituto di credito è stato già formalmente diffidato tempestivamente ed entro la giornata odierna tutti noi speriamo che la situazione sia sbloccata per procedere all’erogazione dei pagamenti. Rispediamo al mittente però l’introduzione a questa nota stampa sindacale che parla di “una storia che si ripete”. Un fatto assolutamente falso visto che è documentabile come la Misericordia di Andria abbia regolarmente onorato tutti i corrispettivi versati dall’Azienda Sanitaria Locale il giorno successivo al mandato di pagamento. Ultimo in ordine di tempo per esempio c’è quello di luglio. Il 22 la liquidazione ed il 23 gli accrediti. Così come sempre accaduto».

«Siamo ben consci dei disagi che ci potrebbero esser con questo ritardo di qualche giorno ma crediamo che le sigle sindacali dovrebbero occuparsi decisamente di difendere il lavoro e la qualità del lavoro come sta facendo la Confraternita in tutti questi anni continuando a puntare su formazione, implementazione di mezzi e dispositivi di protezione individuale, accoglienza per coloro i quali hanno conosciuto in prima persona il Covid-19 e così via. Ci scoccia davvero molto dover rispondere a queste accuse strumentali ed infondate considerando anche che questa nota dei sindacati vale solo per due postazioni e cioè Andria 1 ed Andria 2 (le due storiche postazioni di 118), ma non vi sono accenni per esempio alle mancate corresponsioni da parte della ASL per le altre postazioni e cioè Automedica ed equipaggio Victor su cui agiscono in egual misura nostri volontari e dipendenti ma le cui liquidazioni sono molto più rare e protratte nel tempo. Anche loro hanno famiglie, mutui e bollette e l’associazione ha più volte sopperito facendo salti mortali per trovare formule di aiuto. La Misericordia di Andria – concludono dal magistrato – nel prossimo anno celebrerà il 30esimo anniversario non a caso. Una delle associazioni più longeve del territorio e che continua ad assicurare ogni giorno servizi, formazione e pubbliche utilità per la comunità. La correttezza e l’affidabilità sono le prerogative che non permetteremo più di macchiare per vicende di cui l’associazione non è responsabile riservandoci ogni atto ulteriore per salvaguardare l’onorabilità di codesta associazione».