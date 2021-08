Continua la querelle sul mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti della Misericordia

«Ad oggi 19/08/2021, ore 17.30 purtroppo i dipendenti Autisti Soccorritori della Confraternita Misericordia di Andria, gestore in convenzione con l’ASL BT del Servizio Trasporto Emergenza Urgenza Territoriale 118, non hanno ricevuto le spettanze stipendiali del mese di luglio 2021.

Constatiamo la tempestività da parte datoriale (neo magistrato della Misericordia di Andria) nell’aver riscontrato la nota-esposto delle sottoscritte Rappresentanze Sindacali del Territorio FP CGIL BAT - FIALS BAT e nell’aver esplicitato il motivo dei ritardi, scolpandosi dalle responsabilità e additando, nonché diffidando l’Istituto di Credito dell’Associazione per non aver ottemperato al pagamento delle spettanze stipendiali, nel momento in cui sono state accreditate regolarmente dall’ASL BT tali somme economiche, per prestazioni rese ed erogate nel mese di Luglio u.s. in data 10 agosto u.s. “sperando affinché la situazione sia sbloccata e consentire la tempestività nell’erogazione dei pagamenti nella giornata odierna”.

Resta il rammarico per tale incresciosa situazione che vede un rimpallo di responsabilità che nulla hanno a che fare con il “diritto di tutti” a vedersi riconoscere - con regolarità (il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede il pagamento entro i primi sette giorni del mese seguente la prestazione lavorativa) anche e soprattutto in un momento difficile come l’attuale periodo estivo ed in emergenza pandemica - quanto Loro spettante.

Fatto sta comunque che alcuni Lavoratori non hanno potuto garantirsi, per sé e loro famiglie, un breve periodo di vacanze e riposo nel corso della pausa di Ferragosto, così come hanno dovuto sostenere il carico finanziario per ritardi ed interessi di mora, relativi al pagamento di rate di mutui-bancari e prestiti, bollette, ecc.

A distanza di circa 10 giorni dal mandato dell’ASL BT gli stipendi non sono stati ancora erogati ai dipendenti “causa Ferie? o problemi tecnici che siano?” resta sempre il fatto che come sempre, tutto si scarica con ricadute negative sui Lavoratori e riteniamo che anche questo trattasi di “difesa e qualità del lavoro”.

Per tale motivo con la presente si preannuncia lo “stato di agitazione del personale” ed iniziative di lotta e protesta conseguenti, qualora entro e non oltre la data del 20 agosto p.v., non saranno corrisposte le dovute spettanze stipendiali».