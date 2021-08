Mancato riconoscimento "Indennità di Ordine pubblico": stato di agitazione personale Polizia Locale

Il Sindacato CSA Puglia, con nota dello scorso 12 agosto, ha proclamato lo stato di agitazione del personale di Polizia Locale, richiedendo l'intervento del Prefetto della Bat, dott. Valiante, per il mancato riconoscimento "Indennità di ordine pubblico" per l'anno 2020; mancato riconoscimento somme rivenienti dall'accordo ANCI-Regione Puglia anno 2020 (prorogato per tutto il 2021); ed infine per la mancata assegnazione da anni della uniforme in dotazione alla Polizia Locale.

«Condizioni che procurano disagio al personale per il mancato riscontro delle spettanze di somme che non sono a carico del fondo del personale, che non sono a carico del bilancio comunale, non ci sono oneri aggiuntivi a carico degli altri dipendenti del Comune di Andria, oltre al mancato rispetto delle prerogative sindacali, oltre all'offesa dell'intelligenza personale con il "gioco" della ricerca "dell'eventuale" responsabile, "dell'eventuale" inosservanza dimenticanza, ed infine nelle note giunteci, le interpretazioni motu proprio delle Sentenze delle Corte dei Conti, ed infine interessare addirittura anche la nuova Dirigente Finanziaria assunta da poco - si legge nella nota a firma del Segretario Regionale CSA Puglia, Sebastiano Zonno -. Addirittura in una nota formale si legge della non conoscenza della Determina Dirigenziale del Comandante P.L. per impegno di spesa per O.P. per l'anno 2020».



«Tempestivo è stato il riscontro della Prefettura - scrive la Coordinatrice Aziendale CSA, l'avvocato Raffaella Scamarcio - che ha inviato il 13 agosto, per conoscenza al Sindacato CSA, una richiesta rivolta al Segretario Comunale di aggiornarla tempestivamente su tale questione per avere gli elementi informativi e di conoscenza per definire tale vertenza, attivando la procedura di raffreddamento dei conflitti richiesta dal Sindacato CSA. Il CSA, da sempre attenta alle problematiche del personale di Polizia locale e di tutto il personale comunale, attende ora la risposta del Comune, fiduciosa dell'intervento tempestivo della Prefettura per la risoluzione di tale vertenza, come accaduto per un'altra questione che ha visto la risoluzione del mancato pagamento di spettanze accessorie della produttività a tutto il personale comunale di Andria, grazie all'intervento del Prefetto, richiesto sempre dalla Segreteria Regionale CSA Puglia, nella persona del dott. Sebastiano Zonno».