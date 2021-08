Covid, 203 i positivi ad Andria. A livello regionale 173 nuovi casi

Oggi, martedì 24 agosto, in Puglia sono stati effettuati 15.572 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 173 casi positivi: 16 in provincia di Bari, 30 nella provincia BAT, 24 in provincia di Brindisi, 20 in provincia di Foggia, 46 in provincia di Lecce, 34 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, -2 casi di provincia in definizione. Registrato un decesso.

I casi attualmente positivi sono 4.572; 207 sono le persone ricoverate in area non critica, 25 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.192.523 test; 261.814 sono i casi positivi totali; 250.547 sono i pazienti guariti; 6.695 sono le persone decedute.

I 261.814 casi positivi sono così suddivisi: 96.935 nella provincia di Bari; 27.069 nella provincia BAT; 20.721 nella provincia di Brindisi; 46.230 nella Provincia di Foggia; 29.226 nella provincia di Lecce; 40.253 nella provincia di Taranto; 947 attribuiti a residenti fuori regione; 433 di provincia in definizione.

Ad Andria, invece, si registrano 203 casi di soggetti positivi. Intanto ieri è deceduta per covid una anziana signora di 96 anni. I decessi per covid hanno registrato ad Andria un trend di un morto al mese a partire da maggio.