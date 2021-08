«Vandali in azione. In via Vaccina, così come in via Eritrea. Resti di mobili e frigoriferi - denuncia il Sindaco, avv. Giovanna Bruno - parcheggiati sui marciapiedi come se nulla fosse.

Immediata la rimozione da parte della Sangalli, su mia segnalazione- scrive ancora il Sindaco. Mentre stiamo compiendo sforzi organizzativi e logistici incredibili per garantire la pulizia quotidiana di strade, parchi, aree urbane ed extraurbane, mentre garantiamo lavaggi ciclici dei marciapiedi, per liberarli da liquami e resti maleodoranti, mentre provvediamo a sostituire cassonetti rotti e ad integrarli nelle zone in cui mancano, insomma... mentre diamo ordine ad un servizio che finora è stato episodico, non coordinato e incompleto, c'è ancora chi non comprende l'importanza di rispettare l'ambiente e i luoghi della nostra città, rendendosi protagonista di abbandoni di rifiuti ingombranti come quelli riportati nelle foto allegate.

Esiste una raccolta differenziata, esiste un servizio apposito per i rifiuti ingombranti: cosa costa rispettare le regole e collaborare? Per sé stessi, prima che per gli altri, e per l'intera comunità».