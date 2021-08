Agenda 2030, i risultati a sei anni dal suo esordio

Nato come progetto con lo scopo di risolvere le problematiche più rilevanti della nostra società, quella dell’Agenda 2030 è un’iniziativa accolta a livello globale da ben 193 paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU.

L’Agenda 2030, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, pone al centro della discussione questioni di importanza globale che ci riguardano direttamente quali l’ambiente, la salute e il benessere, l’economia, la parità di genere, la povertà, la giustizia e le istituzioni; e si impegna nel concreto al fine di migliorare le condizioni dell’intera collettività stabilendo come termine ultimo per la completa attuazione del programma l’anno 2030.

Costituita da 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, da una recente analisi risalente a dicembre 2020, l’Agenda 2030 in Italia vede un rilevante progresso soprattutto in campo sociale ed economico.

La Puglia vede, in particolar modo, un forte impegno nel campo ambientale specialmente per quanto riguarda la provincia BAT che, negli ultimi anni, ha fatto passi da gigante nella lotta al cambiamento climatico presentando una percentuale pari al 89%, una delle più alte in Italia.

Nonostante ciò, per la BAT, restano ancora basse o nella media le percentuali che riguardano obiettivi sociali come la sconfitta della povertà, la parità di genere e crescita economica: questo a dimostrazione che il cammino da fare in questo senso è estremamente lungo ed impegnativo.

Come attesta lo stesso report, l’indice composito ottenuto considerando contemporaneamente tutti gli indicatori elementari che compongono ciascun obiettivo, considerando il 100% come il pieno raggiungimento dei target internazionali stabiliti dall’Agenda, ha dimostrato come in media le città italiane ne hanno raggiunto il 53%, ovvero la metà; specificamente quanto alla nostra provincia la media percentuale è pari approssimativamente al 40%.

Tuttavia, nonostante la pandemia abbia messo in difficoltà l’intero globo rallentando il procedere del progetto, si registrano comunque miglioramenti in tempi recenti che fanno da buon auspicio per la buona riuscita del programma Agenda 2030; riuscita però per la quale è necessario l’impegno di tutti partendo dal nostro piccolo.