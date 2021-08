L'Avv. Coratella nominato da Emiliano nel collegio degli esperti che si occuperà del PNNR

L'"alleanza" tra il Partito Democratico e il M5S in Puglia si fa sempre più forte. Infatti, dopo la nomina dell'Assessora pentastellata e la delega per la promozione del turismo alla consigliera regionale Grazia Di Bari, arriva un altro incarico di peso sempre a un esponente del M5S.

Si tratta del consigliere comunale andriese, Michele Coratella, che con decreto n.274 del 10 agosto 2021 del Preisdente della Giunta, Michele Emiliano, è stato designato come componente del Collegio degli Esperti del Presidente che si occuperà del PNNR.

L'avvocato andriese, in particolar modo, sarà referente per il coordinamento in materia di PNRR e facilitatore nei rapporti con i comuni del territorio pugliese.

Il diretto interessato ha così commentato sui social la sua nomina: «Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano mi ha chiesto un impegno diretto nel collegio di esperti che valuteranno insieme le politiche della Regione in materia di PNRR. Ho scelto di accettare questa proposta, che è frutto della collaborazione anche a livello nazionale fra il Movimento 5 Stelle e il centrosinistra, perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà fondamentale per rilanciare la crescita della Regione Puglia.

Imprese, salute, infrastrutture, innovazione saranno solo alcune delle cose importanti che affronteremo. Questo incarico, a titolo gratuito, mi porterà a confrontarmi con sindaci e consiglieri comunali di tutta la Regione per capire quali sono le esigenze di tutti i Comuni pugliesi. Una sfida per il territorio, per dare programmi e tempistiche concrete, per coordinare la trasmissione delle informazioni e facilitare le relazioni istituzionali fra le realtà di tutta la Puglia.

La pandemia ha cambiato irrimediabilmente il contesto politico, economico e sociale di tutto il mondo. Dobbiamo immaginare nuovi percorsi e nuove possibilità per i nostri territori. La ricostruzione e il rilancio toccheranno a noi: sarà una sfida irripetibile da vincere tutti insieme».