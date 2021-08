La Fsi-Usae Bat chiede la proroga per il personale a tempo determinato in servizio presso la Asl

«Il perdurare dell’emergenza al 31 Dicembre 2021 correlata all’epidemia da COVID 19 fa emergere la carenza di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture operative della Asl Bat in particolare personale Medico con specializzazione in anestesia e rianimazione, medicina d’urgenza, malattie infettive, pneumologia, personale Infermieristico e operatori socio sanitari» ha dichiarato in una nota il Segretario Provinciale FSI-USAE Antonio Matarrese

«Si ritiene necessaria ulteriore proroga almeno al 31/12/2021 a tutto il personale in servizio a tempo determinato delle disposizioni speciali relative al reclutamento del personale di cui agli artt.2 bis, 2 ter del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, del DL 83/2020, convertito nella legge 124/2020, del D.L. 125/2020.

Con gli ultimi emendamenti approvati in Senato il giorno 30/07/2021 c’è stata la conversione in Legge del D.Lvo 80/2021 con la modifica della 75/2017 (Legge Madia) dei termini entro il 31/12/2022 aver maturato i mesi necessari alla stabilizzazione senza concorso.

Insomma, 24 mesi in più alle amministrazioni pubbliche e (ma anche ai precari per maturare i requisiti) per la stabilizzazione.

Pertanto, per quanto sopra si ritiene utile prorogare a tutti i dipendenti a tempo determinato al 31/12/2022 e si propone la modifica dei contratti di cui al comma 2 dell’art.2 ter da 1 anno a “fino a 3 anni”.

I contratti in essere devono poter essere rinnovati fino alla durata massima indicata in quanto serve una programmazione costante ed un investimento sul personale con contratti di qualità per il bene degli operatori e dei pazienti.

Siamo certi che le SS.LL. vorranno prendere in considerazione quanto consente la normativa in vigore e procedere con ulteriori conferimenti o proroghe dei contratti di lavoro sino a 36 mesi».