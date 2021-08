Gli II.CC. "Don Bosco-Manzoni" e "Imbriani-Salvemini" vanno in reggenza

Saranno Lilla Bruno e Nicoletta Ruggiero a dirigere per quest'anno rispettivamente gli Istituti comprensivi "Don Bosco-Manzoni" e "Imbriani-Salvemini": ieri la notizia è stata pubblicata sul sito dell'Ufficio scolastico regionale pugliese.

Lilla Bruno è già dirigente dell'I.C. "Jannuzzi-Di Donna"; Nicoletta Ruggiero invece dirige da 2 anni il Liceo Scientifico "Nuzzi". Dopo il trasferimento di Rosanna Diviccaro a Barletta e il pensionamento di Celestina Martinelli, le sedi sono rimaste vacanti e non sono state scelte nè in sede di trasferimento nè in sede di assunzione di nuovi dirigenti.

Alle due presidi un compito arduo: quello di traghettare ben 2 comprensivi in un anno che si prospetta denso di sfide, a partire già dal 1° settembre quando in tutti gli istituti scolastici d'Italia diverrà obbligatorio il green pass e col ritorno in presenza per tutti dopo un anno e mezzo di pandemia.