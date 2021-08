La Fsi-Usae chiede la liquidazione del dovuto ai somministratori di vaccino

«Per quanto riguarda i somministratori dei vaccini, la legge di bilancio 2021, commi da 457 a 467, e l'art. 20 del decreto legge n. 41 del 2021 ha previsto che le regioni e le province autonome provvedono alle somministrazioni dei vaccini tramite le seguenti categorie di soggetti: i medici specializzandi; i medici, infermieri ed assistenti sanitari (compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro; medici di medicina generale - MMG; dirigenti medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Ssn, nonché, qualora sia necessaria l'integrazione delle disponibilità dei MMG, ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, ai pediatri di libera scelta, agli odontoiatri, a medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi» ha dichiarato il segretario provinciale della Fsi-Usae, Antonio Matarrese.

«Inoltre, le regioni e le province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini in oggetto anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità.

Ai fini dell'ampliamento delle categorie abilitate alla somministrazione, viene autorizzata una spesa pari a 345 milioni di euro per il 2021, con conseguente incremento, per il medesimo anno 2021, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Nonostante i nostri continui e ripetuti solleciti per l’applicazione urgente e corretta dei compensi dell’attività vaccinazione anti covid 19 per il periodo da gennaio a Luglio 2021 in attesa della relativa attuazione , come FSI USAE BAT rivendichiamo la sicurezza dei lavoratori impegnati nel fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid 19 e l’attività di somministrazione delle vaccinazioni anti Covid 19 in tutti gli HUB Vaccinali della ASL della BAT, ed il necessario incremento dei fondi contrattuali aziendali e regionali che permetta il giusto riconoscimento economico a tutti gli operatori dell’area Sanità e di Comparto della ASL BAT, anche alla luce dell’accordo regionale sottoscritto presso il Dipartimento della Salute della Regione Puglia a Bari in data 2/07/2021 ed alla riunione tenutasi in data 15/07/2021 il Direttore Dott.Vito Montanaro ha confermato che in tal senso tutte le AASSLL della Regione Puglia hanno ricevuto note di sollecito per operare al giusto riconoscimento in favore di tutti i lavoratori del Servizio Sanitario Regionale Pugliese.

A tal fine la scrivente Organizzazione Sindacale come più volte richiesto è quella di rivendicare una Concertazione e confronto su “Organizzazione del lavoro delle attività vaccinali anti Covid 19 nei P.V.P. della ASL BAT” e relativi Compensi per l’attività aggiuntiva espletata dal Personale: Medico – Infermieristico – Operatori Socio Sanitari – Amministrativo sino a tutt’oggi;

A tutti di questi lavoratori della ASL BAT va garantito loro il pagamento di quanto lavorato, rivedendo l’insieme delle indennità per adeguarle a cifre più consone e realistiche superando il tetto di spesa imposto alla contrattazione integrativa dall’attuale normativa.

Per questo motivo la FSI-USAE BAT sollecita le SS.LL. all’applicazione urgente dei compensi attività vaccinazione anti Covid 19 e nel frattempo di propone una richiesta di acconto a quota fissa da corrispondere in via del tutto eccezionale nella mensilità di Agosto 2021, anche alla luce degli accordi sottoscritti presso il Dipartimento della Salute della Regione Puglia in data 2/07/2021».