La dirigente scolastica Celestina Martinelli termina la sua carriera dopo ben 46 anni di servizio nelle comunità scolastiche.

Ieri il saluto durante la cerimonia organizzata nel giardino del plesso della scuola Imbriani nel quartiere di San Valentino alla presenza delle autorità civili e religiose, dei dirigenti scolastici della comunità andriese e non solo, e dei tanti insegnanti che hanno avuto la fortuna di conoscere umanamente e professionalmente la Martinelli.

S.E. Mons. Luigi Mansi ha sottolineato la professionalità, lo spirito di servizio e l’impegno con cui la dirigente Celestina Martinelli ha lavorato per la nostra comunità, per le tante famiglie attraverso i loro piccoli, seguiti durante il percorso scolastico.

«È sempre emozionante trovarsi sempre di fronte alla conclusione o all’avvio di un percorso – esordisce la sindaca Giovanna Bruno -. È vero che quella di Martinelli è una conclusione, ma è anche l’inizio di un servizio erogato in forma differente. Sicuramente Celestina sarà a disposizione della nostra comunità nei modi che si renderanno opportuni. Se è vero che l’educazione è cosa di cuore, io penso che lei lo abbia messo sempre e anche gettato oltre l’ostacolo – continua la Bruno -. Nello svolgimento del suo ruolo professionale è emersa la competenza, la dedizione, lo spirito di sacrificio e soprattutto la predisposizione a lavorare in squadra. Non c’è mai l’io, c’è il “noi” e lo si incarna a partire dall’esempio: la dirigente Martinelli ne è testimonianza».

La cerimonia è stata presieduta dalla vicaria nonché assessora comunale Dora Conversano la quale ha rimarcato l’inesistenza di una sola definizione, qualifica alla persona che invece ne racchiude tante: «Qualsiasi definizione io provi a dare mi sembra insufficiente, non conforme alla Martinelli, all’esperienza costruita in questo lungo percorso lavorativo e formativo». La serata è proseguita con momenti ricchi di testimonianze e di musica che hanno suggellato un bel momento, quasi a rifinire «la cornice di un’opera d’arte che in molti abbiamo avuto la fortuna di vivere nei diversi percorsi incrociando le nostre strade con quelle di Celestina Martinelli. Fare la sintesi di un’esperienza così lunga e varia è un’utopia – ha rimarcato la Conversano - ma attraverso testimonianze, ricordi, musica vogliamo augurare un nuovo punto di partenza ad una persona così ricca di risorse. Grazie per esserci stata e per averci già promesso di continuare ad esserci».

Tra le varie testimonianze e auguri di congedo da parte di dirigenti e insegnanti che hanno avuto la fortuna di incrociare lungo il cammino professionale Celestina Martinelli è emersa la “Celestina dell’inclusione” con cui si è sperimentata la scuola dei progetti, una scuola innovativa con a capo una dirigente follemente innamorata del suo lavoro.

Intervenuto anche il dott. Carlo Pesenti, ex docente ed ex vicario a Dalmine (Bergamo) dove la dirigente Martinelli ha intrapreso il suo primo incarico di dirigente scolastico. Tante le dimostrazioni e le parole d’affetto nei confronti di una dirigente che lascia il dote alla comunità il suo stile, il garbo e la competenza uniti ad una generosa dose di umanità.