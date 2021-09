Sacchetti della spazzatura in distribuzione dalla Sangalli dal 6 settembre

La Sangalli comunica che dal 6 settembre inizierà la distribuzione, porta a porta, nell’abitato cittadino, dei sacchetti per la raccolta differenziata. Intanto la Sindaca ha comunicato che la gestione del servizio di rifiuti alla Sangalli è stata prorogata alla fine dell'anno solare.

«Firmata l'ordinanza di proroga del servizio raccolta rifiuti fino al 31 Dicembre 2021, in attesa di giungere ad assegnazione definitiva della 'gara ponte', gestita dall'Ager Puglia. Le condizioni contrattuali della proroga sono le stesse precedenti, anche se nella logica della collaborazione tra amministrazione e ditta Sangalli, già in questi mesi abbiamo ottenuto tante migliorie extra contratto, per garantire una maggiore pulizia delle nostre aree urbane ed extraurbane.

A proposito di pulizia: la fontana della villa comunale, oggetto di interventi solo qualche settimana addietro, è di nuovo piena di sporcizia e acqua putrida.

Interverremo, per ripristinare nuovamente il decoro.

Però, sia chiaro, ogni intervento ha un costo, che si riversa su tutta la comunità. Pensiamoci».