Mancati interventi per il contenimento del Covid nelle scuole: il Comune restituisce 40mila euro

Il Ministero dell’Istruzione, al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, stanziò fondi per circa 30milioni di euro.

Tali risorse dovevano servire per lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico, nonché per opere murarie, impianti e sistemazioni esterne; acquisto di beni durevoli, come a titolo semplificativo ma non esaustivo, tensostrutture o strutture modulari per la realizzazione di nuovi spazi; interventi edilizi di adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi spazi utilizzabili per la didattica.

Ad Andria furono riconosciuti 80mila euro in quanto Comune con popolazione scolastica da 10.001 a 15.000 studenti. La metà di quella somma fu accreditata nell’agosto del 2020.

Da quella data l’ente non avendo attivato alcuna procedura ora è costretto a restituire la somma riconosciuta.

Un’occasione persa che poteva essere sfruttata per garantire agli studenti e alle studentesse ambienti scolastici più consoni all’emergenza sanitaria che stiamo affrontando.