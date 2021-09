Festa patronale di San Riccardo, ancora nessuna notizia per gli ambulanti

Sulla questione festa patronale, fervono gli animi: in una nota, il sindacalista Savino Montaruli fa il punto della situazione: «Mentre i comuni si attivano con la concertazione per lo svolgimento delle Feste Patronali commerciali, è il comune di Andria a restare fortemente indietro. Infatti mentre la Sindaca di Minervino Murge, la prof.ssa Maria Laura Mancini, da tempo sta dialogando con le Associazioni e con il Presidente CasAmbulanti quindi il giorno 7 settembre ha convocato le Sigle di Rappresentanza per i festeggiamenti dei Santi Patroni in programma nei giorni 28 – 29 e 30 settembre prossimi, l’omologa andriese, nonostante una richiesta formale addirittura risalente a giugno scorso, trasmessa anche al Prefetto della provincia BT, non ha attivato le consultazioni, eppure la Festa è canonicamente prevista per la terza settimana di settembre. Proprio in seguito a questo lassismo ed inettitudine istituzionale nella città federiciana, gli Ambulanti delle Sigle hanno dichiarato lo Stato di Agitazione che potrebbe sfociare, in assenza di un’imminente convocazione delle parti, in una Manifestazione di protesta a Palazzo di Città già predisposta per giovedì pomeriggio 9 settembre p.v. a Palazzo di Città.

Grande agitazione quindi ad Andria dove l’attesa per la Festa Patronale tradizionale sul Corso e nei luoghi storici è altissima e dove nessuno si può azzardare ad assumere provvedimenti disastrosi né tantomeno a continuare a far finta di niente venendo meno ai propri compiti istituzionali.

Il clima è caldissimo, aspettiamo come si mettono le cose. Nelle prossime ore incontro organizzativo nella nuova Questura di Andria per la grande Manifestazione che potrebbe anche coinvolgere il mondo dello Spettacolo Viaggiante anch’esso senza risposte dal comune di Andria mentre gli altri anni già dal mese di luglio/agosto veniva predisposta l’organizzazione logistica della Festa».