Piccola guida alla corretta gestione dei rifiuti domestici

La distribuzione porta a porta nell’abitato cittadino, dei sacchetti per la raccolta differenziata inizierà da oggi 6 settembre, come comunica la Sangalli.

La raccolta differenziata è un dovere, non solo della pubblica amministrazione che deve dotarsi di tutto l’occorrente per il corretto conferimento dei rifiuti, ma soprattutto del cittadino.

Per quanto possa risultare a volte complesso e noioso, una corretta distinzione dei rifiuti è necessaria affinché si possa riciclare una quantità quanto più ampia possibile di immondizia.

In linea di massima la gran parte dei cittadini ha ormai appreso le regole base della raccolta differenziata, anche se assistiamo ancora ad uno spettacolo orrendo quale quello delle strade cittadine, per lo più periferiche, utilizzate come vere e proprie discariche stracolme di buste contenenti immondizia o, addirittura, è possibile notare oggetti da arredamento, quali divani, sedie ed elettrodomestici ormai non funzionanti; questo a dimostrazione che nonostante abbiano fatti grandi progressi, i cittadini vanno ancora educati in merito.

A tal proposito, stiliamo un elenco di alcuni dei rifiuti che vengono, per la maggior parte dei casi, posti erroneamente in un cassonetto piuttosto che in un altro.

È il caso delle pile e delle batterie che devono essere smaltite presso i punti vendita di questi beni, o altre strutture che hanno attivato il servizio gratuito di ritiro tramite appositi contenitori per la raccolta, o il caso dell’olio da cucina che non deve essere versato nello scarico della cucina o nella rete fognaria, ma deve essere raccolto in un recipiente da gettare nell'apposito punto raccolta presente nel proprio Comune.

È importante ricordare di separare e dividere gli imballaggi in base al materiale di cui sono fatti, ridurre il volume dei contenitori, controllare sempre le icone presenti sulle confezioni dei prodotti per essere certi che siano riciclabili e togliere gli scarti e gli avanzi di cibo dagli imballaggi prima di buttarli.

Tra gli errori più diffusi, in merito alla raccolta differenziata, troviamo gli scontrini, i cartoni delle pizze, le carte oleate, i piatti e le tazze rotte, le lenti di occhiali o di ingrandimento, gli accendini, i giocattoli, le mollette o le montature degli occhiali, i pennarelli e le penne biro che vengono erroneamente gettati rispettivamente nella carta, nel vetro e nella plastica, ma in realtà trattasi sempre di rifiuto indifferenziato.

Nell’indifferenziato vanno anche oggetti come bottoni, borse dell’acqua calda, buste imbottite, braccialetti elastici, capsule del caffè, cannucce per bibite, cd, trucchi, creme corpo e abbronzanti, fiori finti e capelli umani.

Altro caso particolare è quello che riguarda le gomme da masticare e i gusci dei crostacei, delle cozze, delle ostriche o delle vongole che vanno gettati nell’indifferenziata, al contrario dei gusci di uova, noci e nocciole che vanno collocati nell’umido.

Per quanto riguarda, invece, gli imballaggi o gli involucri trasparenti utilizzati per coprire, ad esempio, indumenti o alimenti, così come per gli incarti interni argentati di cioccolatini e caramelle, andranno gettati nella plastica solo se presentano il simbolo del triangolo con le frecce che si inseguono, in caso contrario, saranno destinati all’indifferenziato.

Ad ogni modo, in tempi recenti sono state create delle applicazioni che possono essere scaricate sui nostri comuni smartphone, e che permettono di capire la corretta collocazione di un rifiuto soltanto digitando nell’apposita barra di ricerca il nome del comune di residenza e il rifiuto in considerazione.

Ciò risulta utile al fine di ridurre gli errori commessi quotidianamente nell’opera della raccolta differenziata diventata parte fondamentale del processo per la salvaguardia dell’ambiente.