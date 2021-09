Festa di San Riccardo: oggi la riunione a Palazzo di città

Si terrà questo pomeriggio alle ore 17, nella sala giunta del comune di Andria, una riunione alla quale sono state convocate le associazioni di categoria dei venditori ambulanti assieme ai rappresentanti dei giostrai e dello spettacolo viaggiante.

Alla stessa parteciperà anche il comandante di Polizia Locale, il dott. Riccardo Zingaro, il responsabile del servizio traffico e mobilità, l’assessore alle attività produttive Cesareo Troia e la sindaca Giovanna Bruno.

«Andria non può restare senza i festeggiamenti per i Santi Patroni in un contesto dove abbiamo assistito ad un susseguirsi di eventi e manifestazioni, pubbliche e private con affluenza di decine di migliaia di persone. Siamo coscienti di quali siano i nostri diritti e pretenderemo che vengano rispettati nella nostra città. Abbiamo esempi virtuosi di Feste Patronali dove abbiamo dato il massimo e quelle di Corato o di Canosa ne sono il plastico esempio che la Festa si può svolgere nei suoi luoghi tradizionali e che qualunque cambiamento sarebbe la dichiarazione espressa di una discriminazione inaccettabile con i Fieristi che diventerebbero il capro espiatorio del contagio. Questo va assolutamente evitato e lo eviteremo. Proprio perché non si conoscono le decisioni di martedì lo Stato di Agitazione resta proclamato così come siamo pronti ad attuare tutte le forme di democratica reazione qualora atteggiamenti populisti, propagandistici e discriminatori fossero posti in essere da chicchessia» hanno dichiarato Sebastiano Tortora, Savino Montaruli e Giacinto Capogna, dirigenti CasAmbulanti, UniPuglia e A.C.A.B..

Un incontro decisivo per cercare di recuperare parte della festa di San Riccardo che, ricordiamo, a causa dell’emergenza sanitaria in atto non vedrà la tradizionale processione sfilare per le vie della città. Niente fuochi d’artificio e neanche le luminarie lungo Corso Cavour dove solitamente risiedevano per la tre giorni i venditori ambulanti.

Nella riunione odierna si cercherà di trovare una quadra rispetto alle esigenze degli esercenti e alla necessità di preservare la salute pubblica in un momento in cui, purtroppo, i contagi tornano a salire. In riunione i referenti politici porteranno le decisioni assunte con i capigruppo consiliari. Sembrerebbe acclarato che né Corso Cavour e neanche Viale Gramsci potrebbero accogliere le 100-120 bancarelle di venditori ambulanti. Oltretutto, il viale della passeggiata sarà interessato dal mercato del lunedì e dalla concomitanza con la partita della domenica al Degli Ulivi e quindi alla necessità di tenere libere le vie attigue per questioni di sicurezza e di ordine pubblico.

Ipotesi potrebbero essere quella di considerare Largo Ceruti oppure la zona di San Valentino come location alternativa ad accogliere gli ambulanti della festa patronale a patto che vengano predisposte misure di sicurezza rigide: rilevamento della temperatura corporea, contingentamento delle persone, esibizione del green pass e quanto necessario a garantire la massima sicurezza.

Da Palazzo di Città fanno sapere che non c’è nessuna preclusione ma soltanto spirito di collaborazione nel rispetto delle condizioni previste e concordate con la Prefettura. Non dimentichiamoci che all’indomani della “festa patronale” si torna tra i banchi di scuola. Al di là della decisione politica assunta resta un dato di fatto: questo San Riccardo sarà meno colorato e più sbiadito del solito.