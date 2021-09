Vaccini, nella Bat l'80% della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino

Sono 5.481.810 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.014.373).

Sale a quota 80 per cento la percentuale di cittadini della provincia Bat che ha già ricevuto la prima dose di vaccino: sono 491.361 le dosi somministrate di cui 277.483 sono prime dosi e 213.878 seconde dosi. In particolare il 57 per cento dei cittadini di età compresa tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto la prima dose; la percentuale sale al 73 per cento se si passa alla fascia 20-29. I cittadini tra i 30 e i 39 vaccinati sono il 71 per cento mentre quelli tra i 40 e i 49 anni vaccinati con almeno una dose sono il 77 per cento. Si sale poi all'89 per cento (cittadini tra i 50 e i 59 anni), al 94 per cento (cittadini tra i 60 e i 69 anni), al 96 per cento (cittadini tra i 70 e i 79 anni).