Anche quest'anno torna "Bimboil"

Con l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, ritorna il Programma educativo “OLIO IN CATTEDRA”, organizzato dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio ( www.cittadellolio.it ).

Tema centrale di questa nuova edizione è la sostenibilità ed in particolare la stessa si suddividerà per progetti e per fasce di età: BIMBOIL, riguarderà un progetto di educazione alimentare rivolto alla Scuola Primaria che avrà come obiettivo, la realizzazione di un fumetto ambientato nel territorio, coinvolgendo i bambini nella conoscenza del prodotto “olio”, delle sue caratteristiche e della zona di produzione, con lo scopo finale di sviluppare nel bambino una sensibilità ed una attenzione al tema della sostenibilità; BIMBOIL JUNIOR, un progetto che si rivolgerà alla Scuola secondaria di primo grado, che prevederà la realizzazione da parte degli studenti, di un articolo giornalistico, dopo che gli stessi avranno raccolto il materiale da una preventiva intervista ad un personaggio del mondo olivicolo; AGRIOIL, sarà un progetto di conoscenza e valorizzazione del paesaggio olivicolo rivolto agli Istituti Tecnici Agrari, mediante la realizzazione di un reportage/articolo mirato all’individuazione e all’approfondimento di una problematica legata all’olivicoltura del territorio e alla sostenibilità ambientale, economica e/o sociale.