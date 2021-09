Festa patronale, i commercianti: «Delusi dall'incontro con l'amministrazione»

L’incontro tra la delegazione di ambulanti fieristi e l’amministrazione comunale, dopo che la manifestazione era già stata dichiarata sciolta alle ore 11,00 circa, non ha dato il risultato auspicato. Delusi i rappresentanti della categoria che hanno dichiarato: «nessun sentimento di pietà cristiana, nessun segnale di vicinanza, di amore, di compassione. Niente di niente. Solo burocrati con il cuore pietrificato che di fronte alle loro scelte non sono disposti a comprendere neppure i loro stessi errori e fare mea culpa.

Un atteggiamento indisponente che non ha portato a nulla di fatto. I rappresentanti hanno ribadito che la fiera commerciale si può svolgere in totale sicurezza sui posteggi previsti nel piano del commercio che il comune vorrebbe illegittimamente violare. Nonostante questa disponibilità a collaborare la chiusura è stata totale.

Gli Ambulanti hanno dichiarato che non andranno ad operare in Largo Ceruti anche perché sarebbe l’accettazione di un’umiliazione profonda ed offensiva, senza che ce ne sia fondato motivo.

Intanto a fronte del no per i fieristi si profilano altre iniziative in città, potenziali fonti di assembramento. Un enorme palco si intravede al Palazzetto dello Sport così come si vocifera di un grandioso evento in Piazza Catuma forse addirittura con maxi schermo?

Intanto è già stato chiesto un incontro urgente con S.E. mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria, già intervenuto a sostegno degli Ambulanti nell’incontro con il Prefetto Valiante».