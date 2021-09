Cura dei tumori dell’Urotelio: nella commissione nazionale il vice presidente del Calcit Massaro

Nuovo importante riconoscimento per il CALCIT di Andria, la storica associazione che si occupa di malati oncologici sul territorio da oltre 35 anni. Il vice presidente Giovanni Massaro, per il secondo anno consecutivo, è stato tra i componenti della commissione nominata dall'AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) che ha elaborato le nuove linee guida nazionali per la cura dei Tumori dell'Urotelio in rappresentanza della componente pazienti. Della commissione, oltre al rappresentante del Calcit, hanno fatto parte eminenti professionisti e specialisti urologi di fama internazionale.

«È un riconoscimento al grande impegno del Calcit sul territorio – ha spiegato Giovanni Massaro – ho avuto la possibilità di portare il mio contributo pensando e valutando le proposte dal punto di vista del paziente anche in relazione alla qualità della vita che gli stessi si attendono dalle cure. Queste commissioni sono fondamentali per definire ed aggiornare annualmente i criteri e le modalità di intervento standard per la cura dei pazienti affetti da questa importante e da altre importanti e serie patologie».