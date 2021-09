Festa patronale, ci sarà anche la banda musicale

«Mentre continua la contestazione degli ambulanti fieristi, che non lavorano da due anni, nei confronti dell’amministrazione comunale che, arbitrariamente, senza concertazione ed autocraticamente ha deciso di violare le previsioni del Piano del Commercio trasferendo le bancarelle dalle postazioni approvate dal consiglio comunale, continua l’opera del neo Comitato Cittadino Pro San Riccardo e Madonna dei Miracoli. Proprio dall’Ufficio direzionale del Comitato annunciano non solo l’organizzazione dei fuochi d’artificio nelle tradizionali giornate del sabato mattina e lunedì sera ma anche l’esecuzione da parte della Banda Musicale “Bassa Musica L’Armonia” di Molfetta.

La Banda si esibirà non solo in concomitanza con l’uscita della statua della Madonna dei Miracoli dal Santuario in Piazza San Pio X per essere trasportata in città per la venerazione in Cattedrale, dove resterà fino al prossimo anno, ma anche per alcune vie cittadine. Questa grande sorpresa per la città, visto l’annullamento degli impegni da parte dell’Amministrazione comunale e di ormai inattivi pseudo-Comitati, è stata possibile grazie al contributo economico dell’Associazione di Rappresentanza del Commercio Cittadino UNIBAT – UNIONECOMMERCIO che ha assunto su di sé tale onere.

Lo stesso presidente Unibat, Savino Montaruli, si è dichiarato molto deluso per l’atteggiamento della parte pubblica insensibile ma anche fortemente contrariato per i silenzi che si registrano attorno a questa vicenda, anche da parte della chiesa.

Grandi sforzi e grande impegno che rendono soddisfatto il referente Sebastiano Di Pasquale del Comitato, il quale anche in questa occasione metterà tutto se stesso al servizio dei Santi Patroni che in una città come quella di Andria non possono essere dimenticati né oltraggiati o peggio umiliati».