La disperazione: la chiave per esorcizzare l’ironia al potere

L’ironia è la più alta forma di intelligenza. Avere la capacità di farsi una risata anche sul male significa aver raggiunto l’ultimo stadio dell’essere umano, positivo o negativo che sia: nulla può più toccarti. Ma se è vero, come diceva il camaleontico Pirandello, che l’ironia (o per meglio dire l’umorismo) è soprattutto riso amaro accompagnato da dolore e disperazione, allora si torna a tutti gli effetti con i piedi per terra. Questo perché guardare con questo atteggiamento alla realtà che ci circonda in tutti i suoi aspetti può essere segno di resa, illusione, abbandono di ogni forma di speranza, ma può anche dare impulso alla reazione. Partendo quindi dall’insegnamento di uno degli autori per eccellenza del novecento, proviamo ad analizzare i diversi campi (politico, sociale e culturale) in cui l’ironia è ben presente.

L’ironia al potere è quell’atteggiamento per cui alzi lo sguardo in alto verso chi ti rappresenta e pensi “ma davvero è ancora lì?”, “ma davvero crede in quello che fa?”. Ecco, c’è un motivo per cui negli ultimi anni è abbastanza complesso trovare qualcuno, specialmente quando si parla di nuova generazione, che creda fermamente nei principi di un politico che dovrebbe poi votare, anche quando questo sposa, in teoria, il suo stesso schieramento (per chi crede che la politica parta solo dall’ideologia e non dal diritto). Ci si affaccia alla realtà e si vede che da ogni lato si scelga di andare c’è tanta carne al fuoco su cui a volte è meglio riderci su, per non lasciarsi rassegnare. Dal momento in cui il parlamento non è più un’aula di civile dibattito ma un teatro in cui lanciarsi prosciutti, indossare maglie con slogan populisti, un’arena in cui ha ragione chi urla, l’ironia è quell’antidoto necessario per sopravvivere psicofisicamente a questo scenario barbaro. Ricorderemo con ironia Salvini per i suoi inutili elenchi con tanto di gesti con le mani; ricorderemo Renzi per aver spostato governi con tanto di viaggio per ossequiare un dittatore; ricorderemo De Luca per i suoi lanciafiamme, Di Maio per la sua abbronzatura, Sgarbi portato via di peso dal parlamento trainato come animale da soma. Sono tanti esempi di come la politica sia diventata uno scenario comico quasi de facto. Quindi su cosa ci resta riflettere? Così come un ladro scassina un’abitazione per appropriarsi di averi non propri, allo stesso modo questi atteggiamenti esibizionistici diventano il “grimaldello” dei politici per ottenere consenso. Pirandello parlava di umorismo come di “avvertimento del contrario”; dopo aver esibito i nostri muscoli facciali ci rendiamo conto di come alla base di queste venerate figure ci siano tanti errori, tante promesse non mantenute, tante violazioni di diritti umani giustificate con un presunto orgoglio nazionale.

Ma potere, come ironia, può essere tanto altro. Anche la tecnologia è potere. Anzi, è forse il potere per eccellenza, quando si da a questo concetto un’accezione economica. Tecnologia è sinonimo di progresso, ed è qui che l’ironia entra in gioco. Pensiamo all’esistenzialismo e al teatro dell’assurdo: parlare dell’importanza della vita umana in un momento in cui si moriva per la guerra, mettere in scena personaggi che non avevano argomenti di cui discutere ma che dovevano continuare ad “esistere” per rispettare un compito. Beckett e Sartre ci avevano visto lungo, ma alla fine si saranno fatti una risata anche loro. Se la tecnologia avanza allo stesso passo del progresso, il progresso avanza con passo più svelto rispetto all’intelligenza umana. Avere strumenti nuovi senza l’educazione ad utilizzarli è ironico, anzi tragicomico, poiché si ritorce contro all’uomo, proprio quando è nato per aiutarlo. Un esempio banale? Le bici elettriche, i monopattini elettrici. Soprattutto le prime non vengono ormai più associate all’innovazione ma alla “tamarraggine” di chi le guida. Poco importa se oggi, nel nostro territorio, sono una delle cause più comuni di incidenti stradali. Ci ridiamo su, sapendo però bene che è stato creato uno strumento importante senza neanche pensare a farlo funzionare in sicurezza, senza costruire una città a sua misura che invece traballa di buche e ne “legittima” l’uso illegale, soprattutto in assenza di piste ciclabili.

L’ironia diventa, a mio avviso, il momento di quiete prima della tempesta. Ridere prima della disperazione. Ironia e disperazione sono due mondi paralleli che però, contro ogni postulato geometrico, si incontrano spesso e volentieri. L’una si accompagna all’altra, l’una precede l’altra, l’una è causa e insieme conseguenza dell’altra. In casa nostra abbiamo un esempio perfetto di questo confronto, tanto preciso da poter rappresentare un caso studio. Si tratta del Festival della Disperazione che quest’anno ha celebrato la sua quinta edizione. Un evento che con i suoi ospiti e i suoi slogan gioca proprio sullo stretto paragone tra disperazione e speranza, tra dolore e ironia della vita. Il sentimento negativo non è un segno di resa, ma un sintomo di rinascita. Si è disperati quando si sa di poter cambiare la realtà dolorosa. Altrimenti si è apatici, e l’apatia è un non-sentimento, così come il bianco è un non-colore. Temi come il nichilismo, la rassegnazione, le tragedie umane sono il corpo del festival. Eppure il concetto che domina è quello di reazione: affacciarsi ai problemi della realtà con l’atteggiamento di chi vuole stravolgerla.

L’ironia è la più alta forma di intelligenza. Ma prima di saperla usare, bisogna accogliere la disperazione. Solo vivendo il dolore e attraversandolo in ogni sua forma e dimensione possiamo trovare un barlume di gioia e di speranza che ci guidi. E alla fine potremo ridere con gusto senza alcun “avvertimento del contrario”.