A proposito di fede e di folklore popolare

Negli ultimi tempi, quando si sente parlare di fede, si tende a un esibizionismo fantoccio che si allontana completamente dal messaggio evangelico, dalla sua reale essenza. Le discussioni ruotano intorno a temi come l’importanza del crocifisso, delle processioni, degli errori delle comunità ecclesiastiche, delle critiche al Papa. Si parla di fede per far polemica, per dividere, per creare degli spettacoli che riferiscono di oggetti senza più anima originaria, come se fossero ormai marionette per lamentarsi con gli altri.

In questo modo dunque finiamo per perdere il contatto con l’importanza reale del Crocifisso, del suo simbolo e della sua storia. A che serve lottare per un Crocifisso che lasciamo poi impolverato, o che usiamo per separare, tenere lontane le persone? A che serve rivendicare il rispolvero della tradizione e del folklore legato ai santi patroni, se poi non si mette in pratica il vero credo cristiano? Non è sufficiente sgranare il proprio rosario o rivendicare il bisogno di organizzare processioni se non si segue il proprio cammino di fede e non si vive perennemente quel processo rinnovato nella fede e nello spirito. Si finisce altrimenti per accodarsi alla polemica del giorno senza, nei fatti, agire attivamente per la comunità ecclesiale. Se da un lato può sembrare in via di estinzione il folklore popolare, dall’altro questi anni di emergenza sanitaria hanno rinsaldato il rapporto più intimo e spirituale con il proprio credo. È nei fatti che possiamo dimostrare di essere buoni cristiani e buoni pastori anziché far parte di un gregge sparso. Il popolo di Dio, alla luce delle Sacre Scritture, ha il dovere di sapere leggere e interpretare la tradizione nella contemporaneità.

La fede deve essere visibile, soprattutto in un periodo così martoriato da odio e timore. Non può incarnarsi nell’oggi, nel singolo istante o nel singolo contesto: «Il sentiero si fa camminando» citando le parole del poeta Machado. Una vera e propria scalata verso il monte del Calvario. Alla cima di quella montagna ci sono tanti crocifissi, e proprio su quel monte Cristo vuole essere affisso con il suo, perché lì c’è la salvezza, la rinascita, la vita, sua e di tutti noi.

Nonostante questo ci siamo dimenticati del messaggio primordiale: usiamo il simbolo non più per ricordarci della nostra fede, delle parti del passato da cui prendere ispirazione, ma per assecondare delle politiche di schieramento, volte a schernire l’avversario ignorando ogni sensibilità. Dio ha invece portato il suo calvario tra i non pagani, i non simili, e ha usato se stesso per unire chi era diverso.

Quando siamo dunque chiamati ad agire, è importante pensare secondo Dio. Ognuno di noi può e deve fare la sua parte, dai preti troppo burocrati e indisposti al prossimo, a tutti i fedeli che tante volte attendono solo l’occasione per imporsi sugli altri e far parlare di sé. Non esiste una predisposizione alla carità, ma un senso di legame che va al di là di ogni litigio sterile, al di là di ogni simbologia spesso solo esibizionistica. Piuttosto che avere delle dispute inutili e che danneggiano la Chiesa, è importante recuperare il messaggio evangelico.

È fondamentale parlare di accoglienza, sostegno agli indifesi, conforto a vittime di continue guerre. Solo camminando a fianco del prossimo, e non subordinandolo ai nostri reclami, torneremo a farci testimoni di quel Verbo.