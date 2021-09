La situazione di crisi legata alla pandemia non ha risparmiato neanche il Madagascar. Le conseguenze a livello economico, politico, sociale e umano hanno gravato molto sulla crescita del paese. E non ha risparmiato neanche le scuole. La costruzione della scuola materna di Bejofo, finanziata dall’ass. Insieme per l’Africa e inizialmente prevista per ottobre 2020, ha subito grossi rallentamenti. I lavori sono cominciati ufficialmente il 14 gennaio 2021 e, nonostante le difficoltà iniziali, stanno procedendo in maniera regolare.

«Il numero crescente dei bambini nelle aule e la loro naturale esigenza di avere posti in cui poter giocare, divertirsi, conoscersi, ha comportato la decisione di costruire la scuola su due livelli – ha commentato Suor Berthine Razafindranaly, responsabile del progetto in Madagascar –. In questo modo potremo avere classi a disposizione per ogni tipo di necessità, non solo per l’insegnamento ma anche per i colloqui con i genitori, oltre a spazi destinati al ricevimento, una biblioteca, piccole manifestazioni».

L’opera di realizzazione deve ancora essere terminata, ma si sta proseguendo per fare in modo che sia pronta per l’anno scolastico 2021/2022.

«Continuiamo a fare il possibile a distanza, nella speranza che il miglioramento della situazione generale ci permetta di tornare sul luogo e osservare da vicino l’evoluzione e il completamento di questo importante progetto – ha commentato Emanuele Mastropasqua, presidente dell’ass. Insieme per l’Africa –. Fondamentale è il contributo dei generosi benefattori che tengono in vita la nostra realtà associativa e che contribuiscono a portare a termine nuovi grandi progetti in terra d’Africa. Le problematiche dovute al Covid non devono condurci a mettere in secondo piano tutte quelle situazioni di sofferenza e di difficoltà che erano gravi già ben prima della pandemia. Ciascuno di noi può fare la propria parte e aiutare a realizzare gli obiettivi dell’associazione, per regalare a coloro che vivono in queste terre abbandonate al loro destino una speranza concreta per il presente e per il futuro».