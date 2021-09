Festa patronale, distribuzione gratuita di torroncini in piazza Catuma da parte degli ambulanti

La Questura di Andria, dopo un incontro durato quasi un’ora, ha autorizzato la Manifestazione che si terrà oggi, dalle ore 10,30 alle ore 14,00 in Piazza Vittorio Emanuele. «Una Manifestazione Verità - dichiara Savino Montaruli - dopo aver continuato ad ascoltare la mistificazione dei fatti da parte di coloro che sono stati giudicati essere senza cuore, senza anima, senza rispetto e senza umanità cioè coloro i quali, con arroganza, autoreferenzialità ed egoismo hanno voluto umiliare un’intera Categoria pensando di poterla soffocare e persino annientarla. Gli Ambulanti, invece, compatti, hanno rifiutato le assegnazioni dei posteggi quindi hanno mantenuto alto il loro livello di dignità personale senza soccombere a chi sta distruggendo quel che restava della nostra città, della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra economia.

Piazza Catuma, dunque, sarà tappezzata di striscioni che ricordano l’enorme danno economico, morale ed esistenziale prodotto dalla cocciutaggine e dall’arroganza di chi non riesce ad avere visibilità e luce per progetti o per opere che non riesce a realizzare ma quella visibilità la ottiene, in negativo, demonizzando un intero Settore storico della nostra città mettendolo sotto i piedi nel nome di regole che non esistono quindi con l’aggravante di un’ignoranza diffusa e non conoscenza delle leggi. Qualcosa di gravissimo che ha messo in subbuglio un’intera città che ora chiede quali siano le vere motivazioni che hanno portato alla distruzione della Festa Patronale cittadina mentre in tutte le altre città festeggiamenti per i Santi Patroni si stanno svolgendo regolarmente in precauzione e nel rispetto delle regole che valgono per tutti».

Nel corso della manifestazione pubblica di sabato mattina saranno distribuiti gratuitamente torroncini ai cittadini.