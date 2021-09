Covid, in Puglia registrati 156 nuovi casi positivi

Nel bollettino di oggi, 18 settembre, sono stati registrati in Puglia 15.194 test e 156 nuovi casi positivi. I casi positivi sono così suddivisi: nel Barese 55; Provincia di Bat 11; Provincia di Brindisi 28; Provincia di Foggia 19; Provincia di Lecce 25; Provincia di Taranto 18; Residenti fuori regione 1; Provincia in definizione -1. Non si registrano decessi.

I casi attualmente positivi sono 3.231; 187 le persone ricoverate in area non critica; 19 le persone in terapia intensiva.

In totale sono stati eseguiti 3.525.679 test; sono guarite 257.042 persone; i decessi sono 6.764.

I casi totali sono 267.037 così suddivisi: nel Barese sono 98.134; Provincia di Bat 27.967; Provincia di Brindisi 21.182; Provincia di Foggia 46.971; Provincia di Lecce 30.678; Provincia di Taranto 40.643; Residenti fuori regione 987; Provincia in definizione 475.