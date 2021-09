“Lavoro e società – Per una Cgil unita e plurale”, assemblea regionale ad Andria

Un’aggregazione che, nell’ambito della maggioranza congressuale, ripensa se stessa in modo partecipato e che si pone l’obiettivo di portare il suo contributo di idee, progetti e iniziative alla costruzione unitaria delle scelte della Cgil. Lavoro Società, per una Cgil unita e plurale è l’assemblea regionale che si tiene ad Andria martedì 21 settembre, a partire dalle ore 15.13 presso Materia Prima (ex Arena Roma) in corso Cavour 150.

A presiedere l’assemblea regionale sarà Michele Tedesco, dello Spi Bat. Introducono la discussione Claudia Nigro, segretaria generale Filcams Cgil Brindisi, con la relazione “La Cgil del futuro. Verso l’Assemblea Organizzativa nazionale” e Luigi Antonucci dell’Assemblea generale Cgil Puglia, che affronterà il tema del “Riconoscimento delle compagne e dei compagni della Bat nel percorso di Lavoro Società - Per una Cgil unita e plurale”. Intervengono Pino Gesmundo, segretario generale Cgil Puglia, Biagio D’Alberto, segretario generale Cgil Bat, Mario Marturano, Assemblea nazionale Filctem Cgil, Antonio Corraro, presidente Auser Trani, Felicita Carabellese, Rsu Tribunale di Trani, della Fp Cgil Bat. Le conclusione saranno affidate a Giacinto Botti, referente nazionale “Lavoro Società - Per una Cgil unita e plurale”

"Ad Andria nell’assemblea regionale del 21 settembre presentiamo il gruppo della Cgil Bat che si riconosce nella neonata aggregazione nazionale ‘Lavoro e società – Per una Cgil unita e plurale’ che si è formalizzata nel direttivo della Cgil del 20 ottobre 2020. La nostra idea si basa su una convinzione: nella Cgil una sinistra sindacale e un pluralismo programmatico non può che essere una cosa positiva e soprattutto siamo convinti che il confronto da cui può nascere una discussione possa solo offrire un valido contributo all’azione della nostra Cgil. Tutto ciò deve essere letto come momento di crescita in modo partecipato, senza steccati e autoreferenzialità”, spiegano gli organizzatori.

L'assemblea si svolgerà nel rispetto dei protocolli contro il Covid e con le misure di sicurezza sanitaria attualmente in vigore in difesa della salute pubblica.