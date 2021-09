Ripresa e derisa per la sua salute mentale: l'ennesimo show di "registi" incuranti

La pandemia ha portato diverse conseguenze negative in tutti i campi, dalle perdite umane alla crisi politica ed economica. Tuttavia, oltre questi dati preoccupanti, c’è una parte che spesso viene trascurata, di cui si tende a parlare a poco perché meno evidente: la salute mentale.

Sono tante infatti le persone che per diversi motivi vedono il loro benessere psicologico affievolirsi, sfociando nel più totale isolamento e in patologie che raramente vengono prese in considerazione.

Riguardo questo dovremmo interrogarci e comprendere come poter agire in comunità. Questo ad oggi non accade: piuttosto diventiamo spettatori non paganti dei loro tristi spettacoli. Abbiamo ripreso una donna mentre espletava i suoi bisogni in piazza; l’abbiamo ripresa anche quando gettava i tavoli per aria; ed è stata ripresa nuovamente, mentre camminava per Corso Cavour, con indosso degli slip e visibilmente incapace di intendere e volere, e in diverse altre occasioni. La vittima diventa la star di una ripresa che rimbalza per l’ennesima volta sui social. È l’attrice protagonista che viene beffeggiata costantemente dal suo pubblico improvvisato, tra risate ed offese, come se il tutto facesse parte di una commedia o di un copione il cui regista è a sua volta protagonista inconsapevole di un altro disagio, non meno grave.

Anziché pensare a come poter agire insieme per poterla aiutare e non farla sentire a disagio, abbiamo contribuito ad aggravare ulteriormente la situazione, rendendola oggetto di facile bersaglio, nelle strade e sui social. Avremmo invece dovuto chiederci: “Perché era da sola? A chi spetta il compito di farsi carico della sua salute?” o forse la donna, la cui origine non è un mistero, è stata abbandonata in quanto Moldava? I servizi territoriali che dicono a tal proposito? Forse, rispedita nel suo paese, avrebbe diritto a più cure e attenzioni?".

Il virus sta generando ogni giorno nuove vittime, anche per chi continua a vivere. Problemi legati alla depressione, ansia, e tanti altri disturbi psicologici gravi si stanno moltiplicando, perché trovano terreno fertile in periodi di grande difficoltà. E la nostra civiltà si misura in questo: evitare che il prossimo malcapitato sia reso il capro espiatorio a cui rivolgere calunnia e insulti senza fondamento, perché diventiamo carnefici della sua condizione.

Sono numerosi i nuovi poveri, e la povertà mentale è altrettanto pericolosa. In quanto tale, dovrebbe ricevere lo stesso interesse e lo stesso trattamento. Nonostante ciò i più sfortunati spesso camminano per strada in solitudine, nella più totale indifferenza delle istituzioni, ma non di quella della folla sciocca, pronta ad assistere all’ennesima “esibizione”.