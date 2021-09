Il Rotary Club di Trani premia un alunno dell’I.I.S.S. "E.Carafa" di Andria

Il 20 settembre scorso, presso l’Auditorium dell’Istituto “A.Moro” di Trani, si è svolta la 58^ edizione della Festa della Scuola che ha avuto come tema “La post modernità tra valore reale e valore percepito”.

L’evento, promosso e organizzato dal Rotary Club di Trani, si è concluso con la premiazione degli allievi meritevoli che, nell’anno scolastico 2020-2021, hanno conseguito valutazioni di eccellenza agli Esami di Stato. L’alunno Giovanni Stea, di 5^A, ha ritirato il premio al termine di un encomiabile percorso di studi, effettuato presso l’I.I.S.S. “E. Carafa” di Andria e conclusosi con la valutazione di 100 e lode. Soddisfatti il Dirigente Scolastico, prof. Vito Amatulli, e i docenti tutti per il risultato raggiunto dall’alunno che, nel quinquennio, ha evidenziato uno straordinario senso del dovere, non disgiunto da passione ed entusiasmo manifestati in tutte le attività scolastiche che lo hanno visto protagonista.

La scelta dell’ indirizzo SIA gli ha fornito ottime competenze professionali spendibili nel sistema informatico-aziendale. Il riconoscimento ufficiale ad opera del Rotary e il premio consegnato dal prof. Francesco Giorgino, presente alla manifestazione, hanno gratificato Giovanni Stea e quanti come lui hanno operato con tenacia e determinazione durante un anno scolastico reso difficoltoso, nel suo svolgimento, dall’emergenza covid.