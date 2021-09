Carenza di personale: l'ente approva regolamento per incarichi gratuiti ai dipendenti in pensione

La carenza di personale al Comune di Andria è una problematica ormai nota e l’amministrazione sta cercando di porre rimedio con i vari strumenti previsti dalla legge.

Uno dei più grandi limiti alla risoluzione del problema è quello della situazione in cui versano le “casse dell’ente” che non permette nuove assunzioni e quelle poche previste devono ottenere il via libera dalla Cosfel, comportando, pertanto, un allungamento delle procedure.

Per provare a tamponare tale situazione, la Giunta ha approvato un regolamento per il conferimento di incarichi gratuiti.

Il provvedimento è volto a disciplinare l'instaurazione dì rapporti di collaborazione gratuita con soggetti già dipendenti del Comune di Andria collocati in quiescenza e in possesso di qualificata esperienza professionale, che si siano distinti nel corso della propria carriera per impegno e professionalità.

Il conferimento avverrà senza procedura selettiva e senza aggravi di spesa, riconoscendo ai soggetti solo il rimborso delle spese di viaggio, calcolate in misura pari ad 1/5 del costo della benzina per km percorso dal proprio luogo di ordinaria residenza anagrafica, nel limite massimo non superabile di euro 400,00 mensili (quattrocento/00).

Una soluzione tampone la cui soluzione necessita di un intervento più corposo e di prospettiva in materia di personale perché le sorti dell'ente dipendono anche dal lavoro che viene svolto dagli uffici che non possono restare "vuoti".