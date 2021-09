Al via in Comune stage e tirocini formativi per 10 tra giovani geometri, architetti ed ingegneri

Dopo la convenzione quadro sottoscritta, a giugno scorso, tra il Comune e gli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri della Bat ed il Collegio dei Geometri laureati pure della Bat, prendono il via, oggi, gli stage ed i tirocinii previsti per 10 tra giovani geometri, ingegneri e architetti. Per almeno 6 mesi, 2 geometri, 2 ingegneri e 6 architetti, tutti giovani laureati, opereranno negli uffici dell'area tecnica per fare esperienza ed apprendere, sul campo, procedure, iter, certificazioni, attività complesse sulle quali, insieme ai tutor comunali, matureranno informazioni e competenze utili alla loro professione. Questa mattina il via formale è avvenuto nella sala consiliare, presenti il Sindaco, l'assessore al ramo, arch. Mario Loconte, i rappresentanti degli Ordini professionali coinvolti e gli stagisti e tirocinanti destinati ai settori comunali. Questa loro prima presa di contatto è stata salutata dall'auspicio del Sindaco, avv. Giovanna Bruno, perchè utilizzino al meglio questa possibilità e diano corpo ad una esperienza utile per il loro futuro, esperienza nella quale anche gli Ordini devono assicurare ogni sostegno e lealtà. “Dobbiamo essere leali con questa esperienza – ha detto il Sindaco - e se qualcosa non funzionerà invito gli Ordini ad informarcene e a fare le segnalazioni del caso. E voi stagisti, che siete molto giovani, mandate messaggi positivi ai vostri amici perchè facciano a loro volta questa esperienza e se qualcosa non va, viste le criticità che la Pubblica Amministrazione sconta dovunque, aiutiamoci a superarle in piena lealtà”.

La loro presenza negli uffici è legata proprio al rispetto dei compiti istituzionali propri degli Ordini tra i quali appunto l'aggiornamento delle competenze professionali dei propri iscritti e l'esperienza nasce da una formale richiesta del Comune di Andria per la sottoscrizione di una convenzione per svolgere stage e tirocinii presso i settori Tecnici comunali.

A coordinare i giovani stagisti e tirocinanti è l'arch. Pasquale Casieri che ha la responsabilità dei Settori Tecnici del Comune. I tirocinanti collaboreranno con il personale dipendente dell'Ente, svolgeranno all'interno dell'ufficio affiancamento allo svolgimento di compiti istituzionali sotto la responsabilità e il coordinamento, appunto, del Dirigente/Responsabile del Settore Tecnico o di altro funzionario tecnico. anno

«Per noi – ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici , arch. Mario Loconte – il loro sarà un grande aiuto, utile per agevolare il lavoro negli uffici e di questo li ringrazio. Saranno impegnati nei settori urbanistica, lavori pubblici, ambiente. I livelli di formazione sono diversi e quello professionale assicurato negli uffici comunali è una grande opportunità perchè consente loro di comprendere i processi amministrativi dal di dentro».

«Questa esperienza con il Comune di Andria – ha detto l'arch. Paolo D'Addato, presidente dell' Ordine Architetti della Bat – è destinata ad avere altri esempi nella Bat. Andria è infatti apripista e siamo pronti ad inviare questo modello ad altri comuni che ci hanno chiesto di voler seguire l'esempio di Andria. Per i nostri giovani laureati poi è una esperienza altamente professionalizzante e ringrazio il sindaco e gli assessori Loconte e Curcuruto per la possibilità dataci».

Secondo i rappresentanti del Collegio dei Geometri «questa esperienza sarà un buon esempio di collaborazione tra Comune e Ordini e Collegi professionali. Buon lavoro dunque a tutti i ragazzi sperando che il lavoro sia proficuo e liberi un po del peso la macchina comunale».

Analogo invito dall'Ordine degli Ingegneri della Bat con «l'augurio a tutti gli stagisti di fare una bellissima esperienza con gli uffici che devono impegnarsi a dare il massimo della collaborazione».